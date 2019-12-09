Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul:

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı terör ve uyuşturucu gibi sorunlarının çözümü için bölgesel desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Ertuğrul, Afganistan'a yönelik bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı " Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci (HoA-IP) 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğrul, "Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı sorunlar, bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği sorunlar değil. Terör ve uyuşturucu gibi Afganistan'ın sorunları için bölgesel destek ve çözümler gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla 2011'de Afganistan'a dost ve kardeş ülke olarak Türkiye'nin bu girişimi başlattığını dile getiren Ertuğrul, "Söz konusu çerçevede güven arttırıcı tedbirlerin ele alındığı iş birliği çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalardan 7'ncisini geçen yıl tarım alanında gerçekleştirdik. Bugün 8'incisini kadının statüsünün güçlendirilmesi alanında yapacağız." dedi.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin Afganistan'daki tüm grupları, bölgesel ve uluslararası kuruluşları bir araya getirebilen yegane platform olduğunu belirten Ertuğrul, "Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm üretebilmek ve bölgesel barış çabaları için bu platformdan yararlanılabilir. Biz Türkiye olarak Afgan kardeşlerimiz istediği sürece Afganistan'ın yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

HoA-IP

HoA-IP, bölgesel sorunların müşterek yollarla çözülmesi, Afganistan'da istikrarın sağlanması, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın artırılması amacıyla 2011'de "Afganistan için İstanbul Konferansı" adıyla kuruldu.

Toplantılar, kapsamı genişletilerek inanç nedeniyle ayrımcılık, inançlara karşı hoşgörüsüzlük, terör ve yoksullukla mücadele konularında bölgesel dayanışma ve diyalog toplantıları haline geldi.

Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan, İran, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan 14 üyesi bulunan HoA-IP'e 17 devlet ve 12 uluslararası kuruluş da destek veriyor.