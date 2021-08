Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak

Taliban'ın Afganistan 'da yönetimi fiili olarak ele geçirmesinin yankıları sürerken, başkent Kabil 'in en kritik noktası konumunda bulunan Kabil Havalimanı'nı güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve Türkiye 'nin nasıl bir rol oynayacağı hâlâ merak ediliyor.

