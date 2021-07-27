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Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3) - Son Dakika

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)

27.07.2021 17:02
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3), System.String[]

ANNE OLMA HAYALİYLE AMELİYATA BÖYLE GİTTİAkdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 10 yıl aradan sonra ikinci rahim nakli operasyonu ile ilgili görüntüleri paylaştı.

ANNE OLMA HAYALİYLE AMELİYATA BÖYLE GİTTİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 10 yıl aradan sonra ikinci rahim nakli operasyonu ile ilgili görüntüleri paylaştı. Doğuştan rahmi olmayan Alanyalı Havva Erdem'in (32), hastaneye gelişinde ameliyata hazırlandığı anlardaki mutluluğu görüntülere yansıdı. Üniversiteden yapılan açıklamada Erdem'e, beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki kadının rahminin nakledildiği ve operasyonun 8,5 saat sürdüğü kaydedildi. Rahim nakli yapılan Havva Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kendisi için hazırlanan özel bölüme alındı.Dünya tıp literatürüne giren ilk nakil, 8 Ağustos 2011'de, o dönem 23 yaşında olan Derya Sert'e yapılmıştı. Müjde, 9 yıl sonra gelmiş ve Derya Sert 4 Haziran 2020'de anne olmuştu. İlk naklin yıl dönümüne 2 hafta kala yapılan Türkiye'nin ikinci rahim nakli, yine dünya tıp dünyasının gözlerini Antalya'ya çevirdi.


Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3)

Akdeniz Üniversitesi, Derya Sert, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (3) - Son Dakika


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