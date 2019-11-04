Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na büyük ilgi

Garanti BBVA tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belirlendi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen 13. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması büyük ilgi gördü.

İş hayatında fark yaratan başarı hikayelerini tüm Türkiye ile paylaşacak girişimcileri buluşturan yarışmaya, bugüne kadar yaklaşık 39 bin kişi başvurdu. Yarışmaya, bu yıl da ağırlıklı olarak teknoloji, imalat ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimciler başvuru yaptı.

Yarışmanın jürisi; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Ekonomist dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, Dünya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Güldağ, Garanti BBVA Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sema Yurdum, 2017'de Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçilen HighGenic'in Kurucusu Sevginar Baştekin ve 2018'de Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçilen Reeder'in kurucusu Sezen Sungur Saral'dan oluştu.

"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi", "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" olmak üzere 4 ayrı kategoride belirlenen kazananlar, 28 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreni ile açıklanacak.