Türkiye'nin kadın istatistikleri (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kadın istatistikleri (1) - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin kadın istatistikleri (1)

6 saat önce

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8'inin kadınlardan oluştuğu belirlendi.

Türkiye'nin kadın istatistikleri (1), System.String[]

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8'inin kadınlardan oluştuğu belirlendi.


Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2019" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.


Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 41 milyon 721 bin 136 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 41 milyon 433 bin 861 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78,3 yıl, erkeklerde 75,6 ve kadınlarda 81 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.


(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi?
Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:42:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin kadın istatistikleri (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]