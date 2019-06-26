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Türkiye'nin kadınları, Kadın Kooperatifleri Festivali'nde buluştu

48 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, 2'nci Kadın Kooperatifleri Festivali için Antalya'da bulunan kadın kooperatifçilerle Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin kadınları, Kadın Kooperatifleri Festivali'nde buluştu, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, 2'nci Kadın Kooperatifleri Festivali için Antalya'da bulunan kadın kooperatifçilerle Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte, Türkiye'de kadınların kurup yönettiği girişimcilik, üretim ve işletme kooperatiflerinin en büyük buluşması Kadın Kooperatifleri Festival için Antalya'ya gelen kooperatiflerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen akşam yemeğinde davetlileri tek tek selamlayan Başkan Uysal, bu yıl 2'ncisi gerçekleştiren festivale verdikleri destek dolayısıyla kadınlara teşekkür etti. Festivale bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 54 kooperatifin katıldığını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"İlk festivalimizi gerçekleştirirken hem hayatı tamamlamak, hem kendisini ifade etmek hem de yaşamını idame etmek için mücadele eden kadınlara bir pencere açmak istedik. Bir yaklaşım getirmek istedik. 2'nci yılında festivalimizi bu şekilde sahiplenişiniz bunu bir nebze olsun başardığımızı gösteriyor."

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediye Kadın Kooperatifleri Festivali'nin aynı zamanda sosyo-ekonomik mücadele veren bütün kadınların dayanışmasının adı olduğunu belirterek "5 gün boyunca konserler, atölye çalışmaları ve çalıştayla devam edecek festival, bu dayanışma ikliminin yaşandığı bir süreç olacak. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
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