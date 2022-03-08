Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde "Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle takı sergisi düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle takı sergisi gerçekleştirildi.

Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, elçilik çalışanları, Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz, Ticaret müşavirleri Hakan Atay ve Atilla Yenigün'ün yanı sıra Mısır'da yaşayan Türk vatandaşları ile Mısırlı misafirler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Eruygur, "Bugün bu sergide bizlere sunulan her takının el emeği ve göz nuru sonucu ortaya çıkan bir eser olduğu muhakkaktır. Esasen her birinin yapımı yüzlerce yıllık bilgi birikiminin ve köklü bir geleneğin günümüze ulaşarak ehil ellerde vücut bulması sayesinde mümkün olmuştur." dedi.

Eruygur, geleneklerin emekle birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştiriliyor olmasının da son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenleri ve sanatçıları olarak söz konusu programa üç tane sergiyle katılım sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ve Kahire YEE'ye sıcak karşılamalarından ötürü teşekkür eden Yeşilmen, "Bugün üç tane sergi izleyici karşısına çıktı. Bunlardan birincisi 'Sandığın İzi'. Benim çalışmalarıma ait olan bir seri ve koleksiyon. İkinci sergimiz Fatih Yeşilmen hocamıza ait. Kendisi Hatai'nin izinden giderek 'Hatai Takı'ntılar' isimli bir sergi düzenledi." dedi.

Yeşilmen, üçüncü serginin de daha önce hiç Mısır'a gelmeden yaptığı araştırmalar sonucu Mısır medeniyetinden etkilenen Midyat Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sabahattin Akgül'e ait "Telkarinin Antik Mısıra Yolculuğu" olduğunu kaydetti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da iki kadim medeniyet olan Mısır ve Mezopotamya'dan etkilenilerek hazırlanan bu serginin böyle anlamlı bir günde burada sunulmasından memnun olduğunu ifade etti.

Dünya kadınlar günü münasebetiyle yarın Kahire YEE'de de "Geleneksel Takı Sanatı" başlıklı söyleşi ve sergi programı düzenlenecek.