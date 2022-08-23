Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: "Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor" - Son Dakika
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Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: "Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor"

23.08.2022 22:53
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: "Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor"

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasını öngördüklerini söyledi.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasını öngördüklerini söyledi.

Türk ve Mısırlı iş adamları, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Kahire'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Mısır'ın ev sahipliği yaptığı B2B toplantısına Türk şirketlerini temsil eden yaklaşık 50 Türk iş adamı, Mısır şirketlerini temsilen de yaklaşık 450 Mısırlı iş adamı iştirak etti.

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Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: 'Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor' Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: 'Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor' Türk İş İnsanları Kahire'de Türk İş İnsanları Kahire'de
Kaynak: AA

Türkiye, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: 'Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: "Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor" - Son Dakika
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