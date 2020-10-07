Türkiye'nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği - Son Dakika

Türkiye'nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği

07.10.2020 13:35
Türkiye'nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir doğal kaynaklardan olan güneş enerjisi alanında önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Karapınar'da açtıkları Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum, Bakım ve Onarım Kursu ile ilçedeki istihdama katkı...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir doğal kaynaklardan olan güneş enerjisi alanında önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Karapınar'da açtıkları Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum, Bakım ve Onarım Kursu ile ilçedeki istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Konya merkezde ve ilçelerde açtığı kurslarla ülke istihdamına ve ekonomiye olan katkısını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK Karapınar Kurs Merkezi'nde 2017 yılından bu yana eğitim veren Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum, Bakım ve Onarım Kursu'nun ilçedeki istihdam açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2017 yılında Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES) ihalesinin yapmasının hemen ardından KOMEK Karapınar Kurs Merkezi'nde güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemleri mesleki eğitim kurslarının açıldığını kaydeden Başkan Altay, güneş enerjisi alanında önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Karapınar'da bugüne kadar 6 dönem verilen kurslarda 243 kişinin eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldığını dile getirdi. Başkan Altay, kurslara katılan kursiyerlerin alanında uzman hocalardan güneş panelleri ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında hizmete açılan Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin ülkenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirten Başkan Altay, KOMEK Karapınar Kurs Merkezi'nde Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum, Bakım ve Onarım Kursu'nda eğitimlerini tamamlayarak sertifika alanların hem güneş enerji santrali projesinde çalışmaya başladığını hem de sektörde istihdam edilmek için avantaj elde ettiğini söyledi. İlçedeki istihdama katkıyı sürdürmek amacıyla Karapınar KOMEK'te yeni kurs dönemi için Güneş Enerjisi ve Fotovoltaik Sistemleri kurslarına kayıt alındığını hatırlatan Başkan Altay, ilçe halkını başvuruları 18 Ekim'e kadar devam edecek kurslara kayıt yaptırmaya davet etti.

Konya merkez ve ilçelerde 69 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK'te tüm branşlar için yeni dönem kayıtları 18 Ekim tarihine kadar www.komek.org.tr adreslerinden yapılabiliyor. - KONYA

Türkiye'nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Türkiye'nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Türkiye'nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği

Karapınar, Enerji, Konya, KOMEK, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği - Son Dakika Ekonomi


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