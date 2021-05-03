Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, insani yardımlarla Uganda'yı yalnız bırakmadıklarını söyledi - Son Dakika

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, insani yardımlarla Uganda'yı yalnız bırakmadıklarını söyledi

03.05.2021 13:41
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, insani yardımlarla Uganda'yı yalnız bırakmadıklarını söyledi, System.String[]

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye'nin insani yardımlarıyla Uganda'yı hiç yalnız bırakmadığını belirtti.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye'nin insani yardımlarıyla Uganda'yı hiç yalnız bırakmadığını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve çeşitli derneklerin gönderdiği yardımların dağıtımı dolayısıyla Kampala'da düzenlenen programda konuşan Alp, ramazan ayının ruhunu Afrika'daki insanlara hissettirmenin ve Türkiye'nin yardımseverliğini göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uganda'da gerek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gerekse de sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin aracılığıyla çok sayıda kalkınma ve insani yardım faaliyetinin düzenlendiğini ifade eden Alp, "Türkiye TİKA, Kızılay ve yardım derneklerinin insani yardımlarıyla Uganda'yı hiç yalnız bırakmıyor." dedi.

"Gıda dağıtımı, su kuyusu açma, kurban kesme, iftar yemeği, cami onarımı ve inşaatı gibi faaliyetlerin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak üzere okul ve derslik inşaatı, bunlara malzeme tedarik etme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve mezun olanlara kendi iş yerlerini açabilmeleri amacıyla da temel donanım araç ve gereçleri tedarik etme, bisiklet, motosiklet, tıbbi malzeme, giysi, spor malzemesi dağıtımı gibi çok geniş bir yelpazemiz bulunuyor." diyen Alp, öncelikle her bölge, köy veya grubun gereksinimlerini belirleyip, kaynakları buna göre en etkin şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya önem verdiklerini bildirdi.

Büyükelçi Alp, Uganda-Türkiye arasındaki dostane ve yakın temas iş birliği ile ilişkilerin daha da arttığını dile getirerek, "Türkiye olarak Afrika'nın kalbindeki Uganda'ya desteğimizi sürdürüyoruz. Türkiye Afrika Birliğinin stratejik ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye Kovid-19 ile ilgili bugüne kadar 157 ülkeye yardım etti. Uganda'ya da desteğimizi eksik etmiyoruz. Türkiye'nin Kızılay ve TİKA üzerinden uçakla gönderdiği maske başta olmak üzere tıbbi yardımları burada dağıttık." diye konuştu.

TİKA'nın çatışma mağduru yetim çocuklar için Kamuli'de inşa ettiği okulu Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile birlikte açtıklarını aktaran Alp, ülkede toplu ulaşım araçlarının yasaklandığı dönemde Ugandalı sağlık çalışanlarının kullanımı için ekonomik ve ekolojik bir ulaşım aracı olan bisikletleri TİKA aracılığıyla hibe ettiklerini belirtti.

Alp, Uganda'nın farklı bölgelerinde kalıcı yardım projelerini hayata geçirerek su kuyusu, cami ve okul açan, süt keçileri dağıtan Avrupa Merkezli Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu yetkililerine de teşekkür ederek, "Dost ve kardeş ülke Uganda'nın yanında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, Uganda, Afrika, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, insani yardımlarla Uganda'yı yalnız bırakmadıklarını söyledi - Son Dakika


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