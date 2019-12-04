Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp:

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu söyledi.

Büyükelçi Alp, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümü münasebetiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alp, Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek "Diplomatik ilişkilerimizin 50'nci yıl dönümünü kutlarken, ticaret, yatırım, eğitim ve insani yardım, askeri ve savunma iş birliğinin artırılmasına odaklandık." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için üst düzey birtakım ziyaretlerin düzenlendiğine işaret eden Alp, "Uganda Meclis Başkanı ve Başbakanı'nın yanı sıra bakanlar ve Türkiye-Uganda Parlamentolar Arası Dostluk Komitesi şu anda Türkiye'yi ziyaret ediyor. Üst düzey ziyaretler konusunda iyi gidiyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Alp, iki ülke arasında parlamento, sosyal hizmetler, yüksek öğretim, kültürel merkezlerin açılması ile askeri ve savunma gibi alanlarda iş birliğinin artırılacağını kaydederek bu konularda taslakların hazır olduğunu ve yakında anlaşmaların imzalanacağını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Uganda'da bir ofis kurmaya karar verdiğini aktaran Büyükelçi Alp, "Biz şu anda çalışma kuralları üzerinde adım atıyoruz. Yetkililer arasında taslaklar imzalanır imzalanmaz Yunus Emre Kültür Merkezi (YEE) de açılacak." ifadesini kullandı.

Alp, Türk yatırımcıların Uganda'da dikkat çekmeye başladığını ve bu yıl üretim tesislerinin açıldığını kaydederek Türk inşaat şirketlerinin, ülkenin altyapısını inşa etmeye ilgi gösterdiğini ve bir şirketin de yol yapımı ihalesini kazandığını aktardı.

Büyükelçi Alp, Türkiye'nin Uganda'ya çeşitli konularda insani yardım yaptığına işaret ederek "Uganda halkına çeşitli mesleki eğitimler vermeye devam ediyoruz. Sivil toplum kurumları aracılığıyla Türk hayırseverin yardımlarıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde camiler inşa edildi." dedi.