Türkiye'den Ugandalı yetimlere destek - Son Dakika
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Türkiye'den Ugandalı yetimlere destek

19.09.2022 10:58
Türkiye'den Ugandalı yetimlere destek

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Uganda'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle tamamlanan yetimhanenin açılışını yaptı.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Uganda'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle tamamlanan yetimhanenin açılışını yaptı.

Büyükelçi Alp, burada yaptığı konuşmada, yetimhanede 200 çocuğun kalabileceğini, yetimlerin güvenli ortamda barınabileceğini söyledi.

Yetimhanenin TİKA'nın desteğiyle tamamlandığını belirten Büyükelçi Alp, atılan adımın Türkiye'nin iyi günde de kötü günde de gerçek kardeşliğin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Alp, yetimhanede sınıflar, oyun alanları ve cami bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Ugandalı yetimlere destek - Son Dakika

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