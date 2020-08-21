Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervi İran basınında geniş yer buldu - Son Dakika

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulduğunu duyurması İran basınında geniş yer bulurken, "Türkiye'ye doğal gaz ihraç eden ülkeler için rekabet artacak" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türk milletine günlerdir beklediği müjdeyi vererek, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. İran basını, Türkiye'nin bulduğu doğal gaz rezervine geniş yer verdi. İran'ın Fars, Mehr ve Tesnim Haber Ajansları, Türkiye'nin doğal gaz keşfini "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz'de buldu" şeklinde verirken, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye için yeni bir dönem olabileceğine dikkat çekildi.

Fars Haber Ajansı ise Türkiye'nin bulduğu doğal gaz rezervini "Devasa Keşif" olarak adlandırırken, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama faaliyetleri ve Yunanistan ile yaşanan gerileme de gönderme yaptı. İran'ın önemli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sitelerinden İktisat News, Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfi ile kendi enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ve Türkiye'ye doğal gaz ihraç eden ülkeler için rekabetin artacağını yazdı. - TAHRAN