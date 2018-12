Türkiye'nin Kararlığı Nettir, Duruşu Gayet Açıktır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Türkiye, Suriye ve Irak'tan ülkemize yönelik hiçbir terör saldırısına, hiçbir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir.

Bakan Gül, 24 TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Gül, "Baştan itibaren Cumhurbaşkanımızın bölgemize dair ortaya koyduğu politikanın tutarlılığı hususunda dünyanın esasen başından beri itiraz edenlerin de Türkiye'nin durduğu noktanın en doğru yer olduğunu herkesin gördüğü bir gerçekliği yaşadık. Türkiye kendi sınırlarında bir terör koridoruna izin vermemek, ülkenin, milletinin güvenliğini sağlamak, herhangi bir şekilde tehdit oluşturacak terör unsurlarının barınmaması anlamında Suriye'nin ülke bütünlüğü konusunda başından beri tutarlı bir politika izledi. Umarız bundan sonraki gelişmeler Türkiye'nin bu tezlerini doğrulayacak bir gelişme olacak." değerlendirmesini yaptı.



"Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra bu karar çıktı" şeklindeki açıklamaların hatırlatılması üzerine de Gül, "Cumhurbaşkanımızın dünyadaki tüm gelişmelere yönelik sergilediği politika yapıcılığı, oyun kuruculuğu, liderliği çok önemli. Bu süreçlerde, Suriye politikasında da Irak'ta gelişmelerde bu elbette ortaya çıkacaktır. Gelişme ne olursa olsun, bunu hep beraber göreceğiz. Türkiye, Suriye ve Irak'tan ülkemize yönelik hiçbir terör saldırısına, hiçbir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir. Bu konuda kararlığı nettir, duruşu gayet açıktır." diye konuştu.



ABD ile ilişkilerin geliştiği hatırlatılarak, FETÖ elebaşının iadesinde gelinen noktanın sorulması üzerine Abdulhamit Gül, Türkiye'nin dış politikasını kazan kazan çerçevesinde oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.



ABD ile çok yoğun temaslar yapıldığını anımsatan Gül, "Biz bu temasların, Türkiye'nin tezlerinin anlatılması bağlamında çok önemli olduğunu görüyoruz. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili de elbette olumlu bir sonuç bekliyoruz, olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt elebaşının elbette bir hukuk devletine yakışan, yapması gereken o ülkeye iade etmesidir." dedi.



ABD'nin kendisinin yaptığı soruşturmalarda bilgi taleplerinin olduğu kendilerinin de yeni gelişmeleri ilettiklerini aktaran Gül, olumlu gelişmesini bekledikleri süreci yoğun bir şekilde takip ettiklerini bildirdi.



ABD'nin 15 eyaletinde FETÖ soruşturması başlatmasına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Gül, ABD'nin kendi içerisinde hem savcılık hem FBI anlamında soruşturmalarını sürdürdüğünü aktardı.



Bilgi ihtiyaçları ve talepleri geldiğinde de bunların adli yardımlaşma kapsamında karşılandığını belirten Gül, "Olumlu bir gelişme olmasını biz de bekliyoruz. Daha iyi gelişmeler, diyaloglar, konuların müzakere edilmesi anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu konuda artık Türkiye'nin haklı taleplerinin kabul görmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



FETÖ elebaşının sınır dışı edilmesi ihtimaline Türkiye'nin nasıl bakacağı yönündeki soru üzerine ise Gül, "Türkiye'nin iade talepnamesi var. Dolayısıyla hukuken resmi anlamda bizim talebimiz, bize verilmesi." dedi.



FETÖ yargılamaları



Türkiye'de devam eden FETÖ yargılamalarına yönelik soru üzerine Adalet Bakanı Gül, yargılamalarda hızdan ziyade, "adil ve makul sürede" yapılmasından yana olduklarını, kendilerinin bakanlık olarak her türlü teknik, altı yapı hizmetini verdiklerini vurgulayarak, yargı mensuplarına ise fedakarlıkları nedeniyle teşekkür etti.



Gül, "Çok önemli başarılar elde edildi, FETÖ örgütü diğer örgütler gibi değil. Bu örgüt, kripto bir örgüt. Örgütün kriptoluğundan dolayı birtakım zorlukları var ama bu zorluklara rağmen çok önemli başarılar elde edildi. Millet adına yargı hesabını soruyor." değerlendirmesini yaptı.



Kaşıkçı cinayeti



Cemal Kaşıkçı cinayetinde gelinen aşamanın sorulması üzerine de Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olay olur olmaz büyük bir titizle soruşturmayı başlattığını ve devam ettirdiğini söyledi.



Bakan Gül, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımızın bu konudaki öncülüğünde idari kurumların kapasitesi sonuna kadar kullanıldı. Sürecin uluslararası topluma taşınması, gerçekten büyük bir başarıyla sürdürüldü. Kaşıkçı cinayeti, hunharca işlenen bu cinayetin, Türkiye'nin titizliği olmasaydı üstü örtülecekti. Belki bu işin Türkiye'ye bile birileri tarafından atılması bile planlanıyordu ama bunların hepsi Türk yargı ve idari kurumlarının kapasitesiyle tüm olay bütün gerçekliğiyle ortaya çıktı. Türkiye bu konudaki ısrarını belgeleriyle ortaya koyunca olayın fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın üstünün örtülmesi hususunda belli çevreler büyük gayret gösterdi ama olay Türkiye'de işlendiği için yargı yetkisi Türkiye'dedir. Türk yargısı bu konuda savcılık makamı, deliller toplanıyor, ne zaman kanaat getirirse davayı açacaktır ve Türkiye'de görülecektir."



Gül, Suudi Arabistan'a dönenlerin iadesi noktasında talep iletildiğini, ancak resmi cevap gelmemekle beraber iade edilmeyeceği yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlattı.



Abdulhamit Gül, "Biz Türkiye olarak bu konunun üstünün örtülmemesi olayın faillerinin, azmettirenlerin ortaya çıkarılması konusunda elbette bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ortada bir can var, cesedinin dahi verilmediği gerçekten vahşi bir katliamla karşı karşıyayız. Savaş hukukunda bile bu yok. Böyle bir olayı, Türkiye sonuna kadar aydınlatmaya devam edecek." dedi.



"Dosya uluslararası platforma taşınacak mı?" sorusu üzerine Gül, "Bu konuda hazırlıklarımız ve niyetimiz var. Biz isterdik ki Suud makamlarıyla birlikte çalışalım. Biz bu konuda tüm iyi niyeti gösterdik, ancak bu hususta muhatabımızdan bu desteği göremediğimiz için uluslararası topluma soruşturma konusu edilebilir. Bu konudaki hazırlıklarımız tamam. İhtiyaç görülmesi halinde bu argümanı kullanacağız. Biz isteriz ki, Suud makamları iş birliği yapsınlar ama şu ana kadar olmadı." yanıtını verdi.



Papağana yapılan işkence



Hayvanlara kötü muamelelerin Murat Özdemir'in papağana yaptığı eziyetle tekrar gündeme geldiği hatırlatılarak, bu konudaki yasa teklifinde gelinen durumun sorulması üzerine Bakan Gül, şunları söyledi:



"İnsan olan bize emanet olan hayvanlara böyle gayri insani bir tavırla eziyet göstermez, şiddetle kınıyoruz. Hayvanlara yönelik bu tür saldırıların bir cezai müeyyidesinin oluşması konusunda bir irademiz oldu. Bir bütün olarak bu kanun Orman Bakanlığının uhdesinde, Hayvanları Koruma Kanunu. Bu konu artık yeni sistemde TBMM'nin uhdesinde. Biz de bu konunun bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz. En kısa zamanda olacağını ümit ediyoruz. Bu konu tüm paydaşlarla mutabakat yapılıp Meclis gündemine gelecektir. Umarım çok caydırıcı olur, bu tür görüntüleri bir daha görmeyiz."



Hayvanların işkence, eziyet görmemesi için insanların yetiştirilmesi gerektiğine işaret eden Gül, cezaların da bir caydırıcılık yaratacağını ancak toplumsal duyarlılığın önemli olduğunu vurguladı.



"Yargı reformu üzerinde çalışıyoruz"



"1 Ocak'ta yargıda hedef süre uygulaması başlıyor. Bu neyi içeriyor?" sorusu üzerine Gül, uzayan davaların milletin adalete olan güvenini sarstığını, buna karşı bir davanın ne kadar sürede açılacağı ve sonlandırılacağı konusunda "hedef süre" çalışması yaptıklarını bildirdi.



Bir suç duyurusunda bulunan vatandaşa süre verileceğini, bunun, şikayetin sonuçlanması konusunda ortalama bir fikir oluşturacağını kaydeden Gül, hedef sürenin, yargıya güven ve yargılamaların hızlandırılması konusunda kendileri için bir veri olacağına işaret etti.



Gül, "Yargıda reformda hedef nedir?" sorusuna karşılık, yargıda yeni bir inşa dönemine girdiklerini, Türk milletine gerçekten hizmet eden, milletin değerleriyle uğraşmayan, sorunları çizen bir yargıyı oluşturmak için "güven veren adalet" başlıklı bir yargı reformu üzerinde çalıştıklarını vurguladı.



Ticari davalarda arabuluculuğun 1 Ocak itibariyle başlayacağını belirten Gül, "Mahkemeye gitmeden önce iki taraf dostane çözümle oturacaklar. Bu, mahkemenin iş yükünü azaltacak." dedi.



"İnsan Hakları Eylem Planı'nı güncelliyoruz"



Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsediklerini aktaran Gül, staj eğitimini uzatıp, teori ve pratiği artıracaklarını, mesleğe yeni başlayanların, kıdemli hakim ve savcı nezaretinde yargılama süreçlerini öğreneceğini kaydetti.



Gül, hakim, savcı, avukat ve noterlerin mesleğe başlamadan fakülteden mezun olduktan sonra bir devlet sınavına gireceğini, bunun niteliği artıracağını vurguladı.



İnsan Hakları Eylem Planı'nı güncelleyeceklerini kaydeden Gül, "Hükümetimizin reformcu yaklaşımıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, değişimci bir ruhla yine kendimizle yarışarak, insan haklarını geliştiren, temel hak ve özgürlükleri genişleten ve daha güvence altına alan tüm adımları atıyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı'nı o yüzden güncelliyoruz. Her bakanlık ne yapacak, o konuda bakanlık olarak çalışıyoruz." dedi.



"Danıştayda bir askeri savcı, 'Başörtüsünün kamuda tehlike içerebileceği'ne dair beyanda bulundu. Niye böyle oluyor, artık geride bırakılmadı mı bunlar?" şeklindeki soru üzerine Bakan Gül, bunun bir savcı görüşü olduğunu, insanların kılık kıyafetine, yaşam tarzına müdahale eden Türkiye'nin artık geride kaldığını, yaşam tarzına müdahaleyi asla kabul etmediklerini sözlerine ekledi.

