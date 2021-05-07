Türkiye'nin kardeşlik eli ramazan yardımlarıyla dünyaya ulaşıyor - Son Dakika

Türkiye'nin kardeşlik eli ramazan yardımlarıyla dünyaya ulaşıyor

07.05.2021 11:05
Türkiye'nin kardeşlik eli ramazan yardımlarıyla dünyaya ulaşıyor, System.String[]

Türkiye'deki bazı vakıf ve yardım kuruluşları, düzenledikleri ramazan organizasyonlarıyla, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre ve yardımları ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra dünyanın birçok noktasındaki mazlumlara ulaştırıyor.

Türkiye'deki bazı vakıf ve yardım kuruluşları, düzenledikleri ramazan organizasyonlarıyla, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre ve yardımları ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra dünyanın birçok noktasındaki mazlumlara ulaştırıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya yürüttüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarına rağmen hayırseverlerin hedeflenen rakamın çok üzerinde bağış yaptığını anlatan Kınık, tüm bağışçılara şükranlarını iletti.

Nakdi destekler, mobil alışveriş kodları, aşevlerinden sıcak iftarlıklar ve sahurluklar, bayramlıklar gibi yardım çeşitleriyle ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hatırlatmak istediklerini vurgulayan Kınık, "Bağışlar sayesinde ülkemizde ve 18 ülkede 8 milyondan fazla ihtiyaç sahibine el uzatma imkanı bulduk. Yardımlar için toplamda 200 milyon liranın üzerinde bütçe kullandık." dedi.

Çalışmaları profesyonel ekiplerin yanı sıra 60 binden fazla gönüllüyle yürüttüklerine değinen Kınık, bu yıl özellikle salgının en fazla etkilediği hizmet sektörü personeli ile gündelik çalışanlara yönelik yardımlar da yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Kınık, "Ramazanın 15. gününde yani 'Dünya Yetimler Günü'nde 18 ülkede ve ülkemizde on binlerce yetimin yüzünü güldürmeye çalıştık. 410 bin çocuğa bayramlık gönderdik. Her ne kadar bayramda evlerinde de olsalar, her çocuğun bayramlık yeni bir kıyafete hakkının olduğunu düşündük." diye konuştu.

"Türkiye'nin güçlü elini uzatıyoruz"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise yardımlaşma noktasında üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahipleri, mülteciler ile yetim ailelerinin 29 yıldır kapılarını çaldıklarını anlatan Yıldırım, "Türkiye ile 50 ülkede 2 milyondan fazla kişiye ramazan yardımını ulaştırdık. Yurt içinde ve dışında 250 bin kumanya dağıttık ve 27 ülkede 100 binden fazla yetim çocuğa bayramlık hediye ettik." dedi.

Ayrıca salgın sürecinde işsiz kalan ailelere ulaştıklarını belirten Yıldırım, evsiz kalanlara, sokaklarda görevli kolluk kuvvetlerine, hastanelerin acil bölümlerinde görevli sağlık personeli ile hastalara sahurluk ikramlarda bulunduklarını bildirdi.

Ramazanın bereketini yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahipleriyle paylaştıklarını kaydeden Yıldırım, "Ülke genelinin yanı sıra Suriye, Yemen, Libya, Lübnan, Somali, Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki mazlumlara Türkiye'nin güçlü elini uzatıyoruz, uzatmaya da devam edeceğiz. Afrika'da yolumuzu gözleyen mazlumları asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yardımlaşma ve dayanışma arttığında zor günlerin daha kolay atlatılacağını, geleceğe umutla bakılacağını dile getirdi.

"Yardımlar kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor"

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal da ramazan projeleriyle hem ihtiyaç sahiplerini hem de hayırseverleri mutlu ettiklerini söyledi.

Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de yardım bekleyenleri yalnız bırakmadıklarını belirten Şanal, yurt içi ve dışında 15 bin aileye bir ay yetecek gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Yetim 5 bin çocuk için 125'er liralık bayram harçlığı hazırlandığını anlatan Şanal, bu çocukların dışında İdlib kırsalındaki 300 yetimin de unutulmadığını kaydetti. Şanal, salgın nedeniyle iftar programlarının bu yıl düzenlenemediğini, bunun yerine sıcak yemek dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Çocukların bayramı yeni kıyafetlerle karşılamalarını sağlamak için kampanya düzenlediklerini dile getiren Şanal, yurt içi ve dışında binlerce çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Şanal, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu ramazanda da keserek dul, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirterek, "Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarını bu yıl da uzak diyarlara ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'in de aralarında bulunduğu 20 ülkede yapılan gıda ve yetimlere yönelik bayram harçlığı dağıtımı, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor." diye konuştu.

Kızılay, Türkiye, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin kardeşlik eli ramazan yardımlarıyla dünyaya ulaşıyor - Son Dakika


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