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Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor - Son Dakika

Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor

19.01.2022 14:32

Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor Türkiye'nin karla mücadelesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Karla Mücadele ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden 7/24 anbean takip edilerek gerekli çalışmaların koordinasyonu sağlanıyor.

Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor

ANKARA - Türkiye'nin karla mücadelesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Karla Mücadele ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden 7/24 anbean takip edilerek gerekli çalışmaların koordinasyonu sağlanıyor.

Türkiye son günlerde yoğun kar yağışı ile karşı karşıya. Bazı bölgelerde kar yağışının etkisi ile tıkanan yollar, mahsur kalan vatandaşlar olsa da bu durumun yaşanmaması için Karayolları Genel Müdürlüğü, 12 bin 600 personel, 11 bin makine ve ekipmanla vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ise Karayolları Genel Müdürlüğü Karla Mücadele ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden anbean takip ediliyor.

"12 bin 600 personel, 11 bin makine ve ekipmanla kar mücadelesini devam ettiriyoruz"

Türkiye Genelinde 2 noktada kar yağışı nedeniyle yoğunluk yaşandığını söyleyen Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin, "Uzun yıllardan beri görmediğimiz bir kar yağışı ile karşı karşıyayız. Ankara- İstanbul hattında 80 santimetreye yakın, Güneydoğu Anadolu'daki Gaziantep-Osmaniye- Adana hattında 60 santimetreye yakın bir karla karşı karşıya kaldık. Genel Müdürümüz başta olmak üzere 24 saat çalışıyoruz. Bu merkezden de tüm Türkiye'deki mücadeleyi ve araçları yönetme imkanımız var. 12 bin 600 personel, 11 bin makine ve ekipmanla kar mücadelesini devam ettiriyoruz. 446 adet merkezden bu yönlendirmeyi yapıyoruz. Şuanda devlet yollarımızın tamamı açık. Otoyollarımızdan da İstanbul-Ankara hattından da Çaydurt- Gerede de yığılma vardı tırların kaymasından dolayı. Şuanda ekiplerimiz oraya müdahale ediyor. İnşallah 2-3 saat içerisinde orayı da açmayı planlıyoruz. İstanbul'dan Bolu istikametine otoyolu kullanarak gelenleri hücrede bekletiyoruz. Bu nedenle İstanbul'dan çıkış yapacakların şuanda otoyol açılana kadar devlet yolunu kullanmasının daha faydalı olacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Karla mücadele eden 750 aracımızda kamera var. 6 bin 500 aracımızda ise araç takip sistemi var"

Karayolları Genel Müdürlüğü Karla Mücadele ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden Türkiye'de gerçekleştirilen tüm çalışmaların anbean takip edildiğini belirten Aytekin, "Karla mücadele eden 750 aracımızda kamera var. 6 bin 500 aracımızda ise araç takip sistemi var. Buradan yönlendirebiliyoruz ve iletişim sağlayabiliyoruz. Burada trafik yoğunluğu haritası var. Buna bakarak müdahale ederek bu şekilde yönlendirme yapabiliyoruz" dedi.

Yola çıkacak sürücülere önemli uyarılar

Yola çıkacak olan sürücülere uyarılarda bulunan Aytekin, "Kış şartlarında yola çıkacak kişiler, kar ve buz mücadelesine uygun donanımlı araçlarla yola çıkmalı. Araçların bakımlı olması lazım. Uykusuz yola çıkmasınlar, araçlarında zincir ve çekme halatı olması lazım. Lastiklerinin kış şartlarına uygun olması lazım. Birde kesinlikle karlı havalarda sürücülük yapabilecek özellikte olduğuna inananların yollara çıkması lazım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor
Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor
Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor
Türkiye'nin karla mücadelesi 7/24 bu ekranlardan takip ediliyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Merkezi, Tragger, Türkiye, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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