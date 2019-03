Türkiye'nin Karşısında Puslu Bir İttifak Kurulmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının belediyeler üzerinden Türk milleti ile hesaplaşma niyetine sabitlendiğini belirterek, "Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş İP refakatçi olmuştur.

Bahçeli, kara yoluyla geldiği Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi önünde partililerce karşılandı.



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret eden Bahçeli, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.



Bahçeli, güller diyarında hizmet kervanının durmadığını, yatırımların kesilmediğini söyledi.



Isparta'nın nakış nakış dokunan irfan yuvası olduğunu, kentin ehil ellerde emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü ifade eden Bahçeli, Isparta'nın önlerindeki beş yılda da hizmetten yoksun kalmayacağını dile getirdi.



Isparta'nın seçimlerde MHP'nin yüzünü yine güldüreceğine inandığını aktaran Bahçeli, Ispartalılara güvendiğini, belediye başkan adayları Günaydın'a tam destek verileceğini bildirdi.



Bahçeli, parlak projeler ve yüksek hedefleri, dürüst ve ilkeli yönetim anlayışıyla milletin hizmetinde olduklarını belirterek, "Isparta'da toplu konut projesinin hayata geçmesi için Isparta'nın teveccühüne mazhar olmak istiyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. 31 Mart'ta yolumuza devam edeceğiz. Isparta, Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan illerimiz arasındadır. Bu kentimiz Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse de siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun olacaktır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız, gayrımız yok." diye konuştu.



"Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır"



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın istikbalin mimarı, 2023'e giden Türkiye'nin güvencesi olduğunu söyledi.



Isparta'da zillete yer olmadığını kaydeden Bahçeli, mahalli idareler seçiminin hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden farklı olduğuna işaret etti.



Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"11 gün sonra gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Aynı zamanda milli bekamıza da destek olacaksınız. Belediyelerin emin ve ehil ellerde olması demek, insanların huzur ve mutluluğu demektir. Yerel yönetimlerin yerli ve milli ellerde olması demek, geleceğe umutla bakmak demektir. Belediyelerde PKK'nın yuvalanması bu açıdan mahsurlu, marazi ve sakıncalıdır. Belanın kol gezmesi demek, geleceğin pürüzlü ve sıkıntılarla dolu olacağına delalettir. 31 Mart seçimleri aynı zamanda bir beka seçimidir. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış geleceğimizi karartmanın arayış ve çabasına girmiştir. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP bir olmuş cumhurun geleceğine kastetmek için kolları sıvamışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türk milleti ile hesaplaşma niyetine sabitlenmiştir. Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP refakatçi olmuştur. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. İstikrardan rahatsızlık duyanlar, harekete geçmişlerdir. PKK'nın siyasi uzantıları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin gibi şehirlerde aday çıkarmamışlardır. Zillet ittifakına monte olmuşlar, destek vermişler, küstahça pazarlıklar yapmışlardır. Gayeleri sözde Kürdistan'da kazanıp batıda ise AK Parti ve MHP'ye kaybetmektedir. Hedefleri PKK'sız hareket edemeyecek belediye başkanlarını işbaşına getirmektir."



"Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz"



Bahçeli, Kandil ihanet şebekesinin iş birlikçileri kanalıyla başkenti kontrol altına almayı amaçladığını vurgulayarak, "PKK, İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir. Pensilvanya cumhurun iradesine göz dikmiş, istiklal ve istikbalimizi gölgeleme amacına girmiştir. Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. Türkiye hazımsızlığı zilletin iliklerine kadar nüfus etmiştir. HDP aşkı, CHP ve İP'i esir almış, istikametlerini uçuruma doğru çevirmiştir. YPG/PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiş, hezimete uğratmıştır. 15 Temmuz'da işgale müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart'ta da zilletin komplo ve kuşatma hamlesine kesinlikle izin vermeyecektir. Gördüğümüz budur, olacak da budur. Ülkemizi topla, tankla, tüfekle, hendek ve çukurla sindiremeyenlerin 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine Isparta göz yummayacak, büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini tartışmaya açmaya gayesi taşıyanlara acıklı bir ders verecek misiniz? Cumhura diş bileyenleri pişman edecek misiniz? Milli bekamızı küçümseyip, yok sayanlara bunun bedelini ödetecek misiniz?" diye soran Bahçeli, "Verdiğiniz bu cevaplar cumhurun yükselişine işaret ediyor. Sizlerin duruşu, inancı, samimiyeti Isparta'nın ehline emanet edileceğini şimdiden haber veriyor. Sizlerin idaresi her şeyin üzerindedir. Bu iradeyi yok saymak demokrasiye ihanet, cumhura ihanettir. Milli iradeye şaşı bakmak, kulp takmak, sabote etmek emperyalistlere göz kırpmak demektir." diye konuştu.



