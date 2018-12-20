Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Katettiği Sosyo-ekonomik İlerlemeye Hayranız"

Türkiye'nin Katettiği Sosyo-ekonomik İlerlemeye Hayranız"

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın öngörülü liderliğinde Türkiye'nin katettiği sosyo-ekonomik ilerlemeye hayranız." dedi.

Türkiye'nin Katettiği Sosyo-ekonomik İlerlemeye Hayranız
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın öngörülü liderliğinde Türkiye'nin katettiği sosyo-ekonomik ilerlemeye hayranız." dedi.

Pakistan gazetesi The Nation'da yer alan habere göre, Pakistan Başbakanı Han, resmi ziyaret için ülkede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabulünde, Pakistan-Türkiye ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Han, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine büyük önem atfettiğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın öngörülü liderliğinde Türkiye'nin katettiği sosyo-ekonomik ilerlemeye hayranız." ifadelerini kullandı.

Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok saygı duyduğunu kaydeden Han, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Han, Türkiye ile ticaret ve savunma iş birliği gibi ortak çıkarlara dair her alanda iş birliğini artırmak istediklerinin altını çizdi.

Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Başbakanlık görevine gelen Han'ı tebrik ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını kendisine iletti.

Akar, Pakistanlı liderin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirterek, Han'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi. Akar ayrıca Pakistan'ın terörle mücadelede sergilediği tavrı da takdir etti.

Han ve Akar görüşmesinde bölgesel konular da ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:18 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Türkiye, Güncel
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