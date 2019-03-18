Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kaygılarını Gidermek İçin Askeri Planlama Devam Ediyor"

Türkiye'nin Kaygılarını Gidermek İçin Askeri Planlama Devam Ediyor"

46 dakika önce

ABD Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Joseph F. Dunford, Suriye'de Amerikan askerinin bırakılacağını iddiasını reddederek, Türkiye ile güvenli bölge kurma görüşmelerinin ilerlediğini açıkladı.

Türkiye'nin Kaygılarını Gidermek İçin Askeri Planlama Devam Ediyor
ABD Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Joseph F. Dunford, Suriye'de Amerikan askerinin bırakılacağını iddiasını reddederek, Türkiye ile güvenli bölge kurma görüşmelerinin ilerlediğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Joseph F. Dunford, Amerikan basınının ortaya attığı, "Washington'un Suriye'de bin asker bırakacağı" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Genel Sekreteri Dunford, iddiaları yalanlayarak, Şubat ayında açıklanan, geri çekilme planında bir değişiklik olmadığını söyledi. Dunford, ABD yetkililerinin Suriye'de askeri işbirliği konusunda Ankara ile görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Güvenli bölge görüşmeleri devam ediyor

Donford, Türk yetkililerin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeyi kontrol etme isteğini yinelediğine de denildi. Dunford, "Türkiye-Suriye sınırındaki Türk güvenlik kaygılarını gidermek için Genelkurmay Başkanlığı ile ayrıntılı askeri planlama yapmaya devam ediyoruz" dedi. Bugüne kadar planlamaların verimli olduğunu ve önümüzdeki günlerde geliştirilecek bir başlangıç konsepti olduğunu da hatırlattı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:24 Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Türkiye, Politika
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