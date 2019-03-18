Türkiye'nin Kaygılarını Gidermek İçin Askeri Planlama Devam Ediyor"

ABD Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Joseph F. Dunford, Suriye'de Amerikan askerinin bırakılacağını iddiasını reddederek, Türkiye ile güvenli bölge kurma görüşmelerinin ilerlediğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Joseph F. Dunford, Suriye'de Amerikan askerinin bırakılacağını iddiasını reddederek, Türkiye ile güvenli bölge kurma görüşmelerinin ilerlediğini açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Joseph F. Dunford, Amerikan basınının ortaya attığı, "Washington'un Suriye'de bin asker bırakacağı" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Genel Sekreteri Dunford, iddiaları yalanlayarak, Şubat ayında açıklanan, geri çekilme planında bir değişiklik olmadığını söyledi. Dunford, ABD yetkililerinin Suriye'de askeri işbirliği konusunda Ankara ile görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini açıkladı.



GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR



Donford, Türk yetkililerin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeyi kontrol etme isteğini yinelediğine de denildi. Dunford, "Türkiye-Suriye sınırındaki Türk güvenlik kaygılarını gidermek için Genelkurmay Başkanlığı ile ayrıntılı askeri planlama yapmaya devam ediyoruz" dedi. Bugüne kadar planlamaların verimli olduğunu ve önümüzdeki günlerde geliştirilecek bir başlangıç konsepti olduğunu da hatırlattı.



(Serkan Bayar/İHA)

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