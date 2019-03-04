Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kazanımlarını Daha İyi Noktalara Taşıma Adına 31 Mart Önemli

Türkiye'nin Kazanımlarını Daha İyi Noktalara Taşıma Adına 31 Mart Önemli

10 dakika önce

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin kazanımlarını daha iyi noktalara taşıma adına çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kazanımlarını Daha İyi Noktalara Taşıma Adına 31 Mart Önemli, System.String[]
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin kazanımlarını daha iyi noktalara taşıma adına çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile birlikte Bitlis İli ve İlçeleri Dayanışma Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Esgin, "31 Mart seçim önemlidir. Türkiye'nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına önemli. Kimlerle, nelerle uğraştığımızı sizler iyi biliyorsunuz. Ağustos ayında çok açık bir ekonomik darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ağustos ayından yaşadığımız ekonominin 15 Temmuz'uydu. 15 Temmuz'da bu ülkeye diz çöktüremeyenler dolar üzerinden uluslararası operasyonla 13 Ağustos gecesi önce 7.4'lere çıkarttılar. Amaçları sabaha kadar 10'a çıkartıp, Türkiye ekonomisini çökertmekti. Bunu daha önce başka ülkelerde yaptılar. Rusya 2 sene önce benzer senaryo ile karşı karşıya kaldı. Rusya Merkez Bankası'ndan 300 milyar dolar döviz rezervini sarf ettikleri halde bununla tam başa çıkabilmiş değiller. Sizlerin vermiş olduğu destekle 3-4 aylık sürede bunu bertaraf etti. Bunu hiç yaşamamış gibi olamayız. Ama 31 Mart seçimleri bu yönüyle çok önemli. 31 Mart'ta Türkiye'nin önünü açacak bir sandık sonucunu milletimizin desteğiyle yapacağımıza inanıyorum" dedi. Programın sonunda Esgin, Şahin ve dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:14 Kaynak: İHA

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