Türkiye'nin kekik deposunda hasat başladı

TÜRKİYE'nin kekik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Denizli'de, ürünün hasadına başlandı. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, 2019 yılında 135 bin dönüm alanda 14 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.Türkiye'nin kekik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ürünleri olgunlaşan çiftçiler hasada başladı. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ziraat Odası tarafından Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde, 'Kekik Hasat Şenliği' düzenlendi. Vali Hasan Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki ve Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, üreticilerin hasat heyecanına ortak oldu.Vali Karahan, kekik üretiminde Denizli'nin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kentimiz ülkemizin kekik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Bugün düzenlenen şenlikle birlikte üreticilerimiz, hasada başladı. Biz devlet olarak her zaman çiftçimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması için destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya ise, bu yıl 14 bin ton kekik rekoltesi beklediklerini kaydederek, "2018 yılında Türkiye genelinde yapılan kekik üretimini 15 bin 895 ton. Bunun da 14 bin 9 tonu Denizli'de yetişiyor. Bölgedeki iklim şartları, kekik bitkisinin yetişmesine oldukça müsait. 2019 yılında 135 bin dönüm alandan 14 bin ton kekik rekoltesi bekliyoruz. Kekik bitkisinin kilosu 7-8 liradan alıcı buluyor. Hasat dönemindeki kekiğin üreticilerimize 90 milyon lira civarında katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

- Denizli