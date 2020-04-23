Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai - Son Dakika
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Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai

35 dakika önce

TÜRKİYE'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin gerçekleştiği Denizli'de, çiftçiler tarlalarında mesaiye başladı.

Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai, System.String[]

TÜRKİYE'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin gerçekleştiği Denizli'de, çiftçiler tarlalarında mesaiye başladı. Kekik tarlalarındaki işçiler, bu yıl koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışıyor.

Türkiye'nin kekik ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Denizli'de çiftçiler ve işçiler, tarlalarda çalışmaya başladı. Yoğun kekik üretiminin yapıldığı Pamukkale, Çal ve Güney ilçelerinde kekik dikimlerinin tamamlanmasının ardından çapa işlemine geçildi. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle, tarlalarda gereken tedbirler de alındı. Maske ve eldiven takıp yabani otları çapa ile temizleyen tarım işçileri ve kekik üreticilerinin sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN KEKİK AMBARI DENİZLİ

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Türkiye üretiminin yüzde 92'sinin Denizli'de yapıldığını, kentte yıllık ortalama 13 bin ton kekik yetiştirildiğini belirtti. Gemici, koronavirüs salgınına rağmen gereken tedbirlerin alınarak tarlalarda mesaiye devam edildiğini vurguladı. Kentte 150 bin dekar alanda kekik üretimi yapıldığını aktaran Gemici, "Dünyaya ihraç edilen kekiğin yüzde 75'ini bölgemiz karşılıyor. Bununla gurur duyuyoruz. Kekik katma değeri yüksek bir ürün. Son dönemde rağbet artmaya başladı. Bölgemizdeki kimyasal ilaçlar kullanılmadığı için kekiğin kalitesi çok yüksek. 2019'da aşırı sıcak nedeniyle yüzde 25'lik rekolte kaybımız oldu. Bu yıl uygun iklim koşulları yaşanırsa, geçtiğimiz yıllara oranla ortalamanın üzerinde bir üretim bekliyoruz" dedi.

ÇİFTÇİLER UMUTLU

Gözler Mahallesi'nde oturan kekik üreticisi Ali Akkaya, bu yıl tarlasında fazla yabani ot bulunduğunu, bunun için tarım işçilerine çapa yaptırdığını belirtti. Geçen yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade eden Akkaya, bu yıl ise kekik üreticilerinin umutlu olduğunu kaydetti.

Tarım işçisi Ali Dedebilgen, koronavirüs nedeniyle bu yıl farklı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Koronavirüs salgını yaşanıyor. Önlemimizi alıyoruz. Maskemizi ve eldivenimizi takıyoruz. Birbirimize yaklaşmıyoruz. Arabayla tarlaya gidip, gelirken herkes koltukta tek oturuyor. Çalışmak zorundayız ancak tedbiri elden bırakmıyoruz. Koronavirüs bulaşmasın diye dikkatli davranıyoruz" dedi.

1 METRE ARAYLA ÇALIŞIYORLAR

Tarım işçisi Nazife Dedebilgen ise, koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığına dikkati çekip, "Biz çalışırken mesafemizi koruyoruz. İşimize devam ediyoruz. Eskisi gibi yan yana çalışmıyoruz. Çalışırken aramıza 1 metre mesafe koyuyoruz. Sağlığımız için tüm işçiler bu kurala uyuyor" diye konuştu.


Koronavirüs, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:55 Kaynak: DHA

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