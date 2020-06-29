Türkiye'nin "kekik üretim merkezi" Denizli'de hasat başladı - Son Dakika

Türkiye'nin "kekik üretim merkezi" Denizli'de hasat başladı

Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de hasat başladı.

Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de hasat başladı.

Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi

Denizli'de 1990'lı yıllarda tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan kekikte hasat heyecanı yaşanıyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallelerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler biçilmeye başlandı.

Traktörlerin arkasındaki makineyle tarlalardan biçilen kekikler kurutma işlemi için iki gün bekletildikten sonra toplanarak patozla dövülüp çuvallara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Denizli Ziraat Odaları Koordinatörü ve Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 148 bin dekar alanda kekik üretimi yapıldığını belirtti.

Bu bölgenin dünyanın ve Türkiye'nin kekik ambarı olduğunu dile getiren Gemici, şunları söyledi:

"15 bin ton civarında bir kekik üretiminin gerçekleştiği bu noktada kaliteli, uçucu yağ oranı yüksek, aranılan, dünya pazarında rağbet gören kekik üretiliyor. 'İzmir bilyalı kekik' diye tabir ettiğimiz kekik çeşidi başta olmak üzere burada yetişen ürünler, yaklaşık 5 bin üreticimizin kazanç kapısı. Kekik yaklaşık 55-60 milyon dolarlık ihracat getirisi olan bir ürün. İlerleyen dönemlerde kekiğin önü daha da açık olacak. Biz üreticilerimizin iyi tarım uygulamaları ile kaliteden ödün vermeden bunu yetiştirme noktasında hep yanlarındayız. Bölgemizdeki kekik üreticileri artık ihtisaslaştı. Kaliteden ödün vermeden yetiştiriyorlar."

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde kekiğe olan rağbetin arttığını dile getiren Gemici, "Birçok virüsle bakteride kekiğin en iyi antibiyotik olduğu biliniyor. Koronavirüsle birlikte elbette bizim ürünümüze talep artacak. Biz o talebe her zaman yetişmeye, onların talep ettiği ürünü üretmeye devam edeceğiz." dedi.

-"Önümüzün açık olduğuna eminim"

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, Güney ilçesine kadar bu bölgenin dünyaya kekik yetiştiren bir bölge olduğunu, mahallesindeki 300 hanenin hepsinin kekik yetiştirdiğini, günden güne de üretim alanlarının çoğaldığını söyledi.

Daha önceleri tütün ile arpa ve buğday üretimi yaptıklarını, fakat elde edilen gelir düşük olduğu için kekiğe yöneldiklerini ifade eden Gürsoy, ürünlerinin kilogramının şu anda 10-11 lira civarında olduğunu kaydetti.

Tarlada kekik biçen Havva Candan ise "Buranın geçim kaynağı genellikle kekik. Kolay yetişmiyor. İnsanlarımız emek harcıyor." dedi.

Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 'kekik üretim merkezi' Denizli'de hasat başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
20:30
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:56:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin "kekik üretim merkezi" Denizli'de hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]