Üye Girişi
Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı - Son Dakika

Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı

29.05.2021 12:08

Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı Türkiye'nin kenevir merkezinde 800 dönüm olan ekim alanı 80 dönüme kadar düştü Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde vatandaşlar su problemi ve...

Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı

Türkiye'nin kenevir merkezinde 800 dönüm olan ekim alanı 80 dönüme kadar düştü

SAMSUN - Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde vatandaşlar su problemi ve yaşadıkları satış sorunundan dolayı bu sene neredeyse kenevir ekmeyi bıraktı. Narlısaray'da 800 dönüm olan kenevir alanı 80 dönüme kadar düştü.

Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar karşılaştıkları su problemleri ve ektikleri tonlarca kenevirin ellerinde kalması nedeniyle kenevir ekmeyi bıraktıklarını söyledi. Mahalleli özel bir şirketin kendilerini kenevir ekmeye teşvik ettiğini, mahsulden sonra şirketin paralarını ödemediğini ve tonlarca kenevirin ellerinde kaldığını iddia etti.

Yaşanan su problemi ve alım garantisi olmaması kenevirin ekim alanını olumsuz etkiledi. Narlısaray Mahallesi'nde geçen sene mayıs ayında 800 dönüm olan ekim alanı bu sene 80 dönüme kadar düştü. Mahalleli su probleminin giderilmesini ve kenevirin sanayisinin kurulmasını talep ediyor.

"Su olmayınca kenevir işi olmuyor"

Su sorununa dikkat çeken Narlısaray Mahalle Muhtarı Ali Sezgen, "Geçen sene kenevir ekim alanımız 800 dönümün üzerindeydi. Bu sene dönüm miktarımız 70-80 dönüme kadar düştü. Bunun sebebiyse alım garantisinin olmaması, sanayisinin kurulmaması ve suyun olmamasıdır. Vezirköprü'den Narlısaray'a kadar her mahalle sulanıyor. Narlısaray'a gelince su yok. Su olmayınca kenevir işi olmuyor. Şu andaki ekim alanı 70-80 dönüme kadar düştü. 2019-2020 yıllarında ekilen kenevirlerin saplarının elimizde kalması, ücretlerinin alınamaması, vatandaşın gübre borçlarını ödeyememesi nedeniyle ekim alanlarımız çok düştü. Yetkililerden suyun getirilmesini ve sanayinin kurulmasını istiyoruz. 150 çeşit bir ürün çıkartılıyor bu kenevirden. Tüm dünya bunu ekiyor" dedi.

"Kenevir üreticisi olarak umduğumu bulamadım"

Kenevir ekmeyi bırakan Hasan Bayar, "Kenevirin ekim alanının azalmasının nedeni ücretlerimizi alamadık. Ondan dolayı kenevir ekimini bıraktık. Para alamayınca bu kenevirin bir anlamı yok. Geçen sene 38 dönüm kenevir ektim. Avans olarak 8 bin TL para aldım. Geri alacağım para duruyor. Adam ödemedi. Kenevir üreticisi olarak umduğumu bulamadım. Bulamayınca bu sene 1 dönüm kenevir ekmedim. Önümüzün açılması lazım. Suyumuzun olması lazım. Sulama olmayınca tohum olmuyor" diye konuştu.

"Su olmayınca kenevir olmuyor"

Narlısaray sakinlerinden Sadi Arar ise "Eskiden vatandaş komple kenevir ekiyordu. O zamanlar yağış boldu ve suyumuz da vardı. Şimdi büyük bir su sıkıntımız var. Su bizim sınırımıza kadar geldi, oradan buraya getirmiyorlar. Bayramköyü Barajı var. Oradan mahallemize su getirilmesini istiyoruz. Su olmayınca bu kenevir zaten olmuyor. Geçen seneye göre bu sene daha kötü. Susuzluktan daha kötüye gidiyor. Yağış da yok. Bu kenevirleri arkadaşlara ektirmişler. Köyün orta yerine yığdılar. Allah muhafaza buna bir ateş değse vatandaş hep yanar. Okulun içi dolu. Burayı 3-4 kişi ile gece-gündüz bekliyoruz. Vatandaşın parasını da ödemiyorlar. Kimin ödeyeceği de belli değil" şeklinde konuştu.

Narlısaray Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesini ve alım noktasında kendilerine yardımcı olunmasını istiyor.

Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı
Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı
Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı
Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı

Narlısaray, Kenevir, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
12:46 Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı
12:44 Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası
12:43 Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü
12:42 Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor
12:37 Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor
12:28 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu
12:27 4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak
12:21 TFF, ligleri tescil etti! Küme düşmenin kaldırılması ihtimali sona erdi
11:56 Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saat için 6 milyon lira ödedi
11:55 Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim
Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı         
12:46
Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü         
12:43
Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner         
12:39
Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum         
12:36
4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak 4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak         
12:28
Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı         
12:00
Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti         
11:39
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı         
10:16
Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı         
09:51
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı         
09:26
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 13:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin kenevir merkezinde ekim alanlarında düşüş yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement