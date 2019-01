Türkiye'nin Kerkük'te Temsilcilik Açmasını İstiyoruz"

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den kentin kalkınması ve gelişmesine yardımcı olacak bir temsilcilik açması talebinde bulunarak, bölgede Türk kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen, Arap ve Kürtlerin birlikte yaşadığı petrol zengini Kerkük'ün kalkınması ve yatırımların gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin burada güçlü bir varlık göstermesini istediklerini söyledi.



Kerkük'ün her alanda gelişmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Said, bunun için de Türkiye'nin kentte yapacağı yatırımların önem arz ettiğini belirtti.



Türk yatırımcılar ile Kerkük arasında bir köprü inşa edilmesinin önemine değinen Said, "Türkiye'nin Kerkük'te temsilcilik açmasını istiyoruz." dedi.



Bölgenin en gelişmiş ülkesinin Türkiye olduğunu vurgulayan Kerkük Valisi, şöyle devam etti:



"Türkiye bizim için önemli ve en yakın komşu ülkelerden biri. Her alanda gelişmiş ve kendisini kanıtlamış bir ülke. Yıllardır savaş ve çatışmalardan dolayı büyük tahribata uğrayan Irak ve özellikle Kerkük'ün imarı ve kalkınması için Türk kalkınma modeline gereksinim var. Kerkük'te hastane, okul, üniversite ve diğer alanların inşası hususunda, Türkiye'nin kalkınma tecrübesi ve iş kalitesine ihtiyacımız var."



Başkonsolosluk için başvuru yapıldı



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 21 Aralık 2018'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok uzun süreden beri planladığımız adımı atarak, Kerkük'te başkonsolosluk açılması için resmi talebi, Iraklı makamlara ilettik." demişti.



Yıldız, Kerkük'te başkonsolosluktan önce vize başvuru merkezinin açılacağını söylemişti.

