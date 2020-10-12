Türkiye'nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor - Son Dakika

Türkiye'nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor

12.10.2020 15:17

Düzce'de haftada 2 gün kurulan kestane pazarında kestane almak isteyenler Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek gece yarısı başlayıp sabah ezanına kadar devam eden kestane pazarında cep telefonu ışığı ve kendi fenerleriyle kestanelere bakarak alışveriş yapıyorlar.

Düzce'de haftada 2 gün kurulan kestane pazarında kestane almak isteyenler Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek gece yarısı başlayıp sabah ezanına kadar devam eden kestane pazarında cep telefonu ışığı ve kendi fenerleriyle kestanelere bakarak alışveriş yapıyorlar.

Tadı, lezzeti ve dayanıklılığıyla Türkiye'nin en çok tercih ettiği kestane olan Düzce kestanesi, pazara çıktı. Çıkmasıyla birlikte haftanın 2 günü kurulan kestane pazarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen kestane alıcıları, Düzcelilerin topladığı kestaneleri alabilmek için kuyruklar oluşturuyor. İstanbul'dan Samsun'a, Ankara'dan İzmir'e kadar birçok şehirden gelen kestane satıcıları, Düzce'nin eşsiz lezzetli kuzu kestanesi için yoğun talep oluştururken, Düzceli kestane satıcıları da Türkiye'nin hem lezzet olarak hem de dayanıklılık olarak tercih edilen kuzu kestaneye olan ilgiden memnunlar.

Düzceli kestane satıcısı Hüseyin Sağlam, "Kestaneleri civar köylerden topluyoruz. Kestane pazarına gelip Düzce'ye dışarıdan gelen müşterilerimize satıyoruz. Bu hafta oldukça iyi. Geçtiğimiz haftalarda düşüktü. Korona virüs pandemisi de pazarı etkiledi. 3 hafta önce siftah yapamadık. Geçen hafta işlerimiz açıldı. Bu hafta da sabah ezanına kadar bekleyeceğiz. Tat olarak farklı bir kestane. Lezzetli, tatlıdır. Zaten kuzu kestane diye geçer. Düzce kestanesinin yerini tutabilen başka bir kestane yok. Onun için Ankara, İstanbul, İzmir'den kestane kebapçılar devamlı buraya gelir ve bizlerden talep ederler. Biz de onların taleplerini karşılamaya çalışırız. Kestaneler 3 boy. Fiyatları da buna göre değişiyor. Duble kestane, orta boy kestane ve ince kestane olarak ayrılır. Duble kestane 18 TL ile 20 TL arasında alıcı buluyor" dedi.

Samsun'dan gelen Metin Akyüz ise, "Buradan 7 ton kestane aldım ama hedefimiz 15 ton kestane alabilmek. Düzce kestanesi güzel ve kaliteli. Buradan aldığımız kestaneleri boylarına göre ayırıp soğuk hava deposuna koyacağız. Market, manav ve kebapçılara satacağız. Fiyatı ise geçen yıla oranla daha pahalı ama satıcılar bu sene kestane olmadığını söylüyorlar" diye konuştu.

Kestane pazarında alıcı bekleyen Aysel Akyol ise, "Satışlarımız biraz durgun ama sabaha kadar bekleyeceğiz. Fiyatlar bize göre düşük. Biz emek veriyoruz, emekçiyiz. Onlar alıcı herkes kar etmenin peşinde. Ama bize göre çok düşük. Düzce kestanesinin özelliği kabuğu kolay soyulur. Fırına koyduğunuzda açılır. Tadı lezzetlidir. Dayanıklıdır, kolaylıkla bayatlamaz, diğer kestanelere benzemez. Zaten diğer kestanelerden farkı tadından fark edilir" diye konuştu.

Vatandaşlar, pazartesi ve perşembe günleri gece 00.00'dan sabahın erken saatlerine kadar açık olan Düzce kestane pazarına Türkiye'nin her yerinden gelerek Düzce'nin kuzu kestanesini alabiliyorlar.

-İHA-

Türkiye'nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor
Türkiye'nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor
Türkiye'nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor
Türkiye'nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor

Cep Telefonu, Türkiye, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin kestane pazarı kebapçılarla dolup taşıyor - Son Dakika

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