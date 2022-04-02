Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: "Yardım tırları Ukrayna'ya ulaştı" - Son Dakika
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: "Yardım tırları Ukrayna'ya ulaştı"

02.04.2022 18:59

Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği yardım tırlarının ulaştığını bildiren Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden yola çıkan ve yardım malzemesi taşıyan 13 tır bugün Ukrayna'ya ulaştı" denildi.

Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği yardım tırlarının ulaştığını bildiren Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden yola çıkan ve yardım malzemesi taşıyan 13 tır bugün Ukrayna'ya ulaştı" denildi.

Rusya- Ukrayna savaşının 38.günü geride kalırken, Türkiye'nin Ramazan ayının ilk günü insani yardım malzemelerini içeren tırları Ukrayna'ya ulaştı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada yardımların ulaştığını bildirilerek, "Ramazan bereketiyle geldi. Ülkemizden yola çıkan yardım malzemesi taşıyan 13 tır insani bugün Ukrayna'ya ulaştı. Gıda, kıyafet, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırlarımızı Çernivtsi yönetimiyle birlikte karşıladık" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği ise, "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'den gönderilen insani yardım tırları Çernivtsi'ye ulaştı. Kayıtsız kalmayan Türk dostlarımıza ve Ukrayna'ya insani yardımın gönderilmesine katkı sağlayan Japonya hükümetine sonsuz teşekkürler" açıklamasında bulundu.

(Bekir Keskin/İHA)

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: Yardım tırları Ukrayna'ya ulaştı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: Yardım tırları Ukrayna'ya ulaştı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: Yardım tırları Ukrayna'ya ulaştı

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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