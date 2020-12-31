Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: "ABD yaptırımları Ukrayna-Türkiye arasındaki ortaklığa gölge düşürmez" - Son Dakika

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: "ABD yaptırımları Ukrayna-Türkiye arasındaki ortaklığa gölge düşürmez"

31.12.2020 21:25
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere:

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların Ukrayna-Türkiye arasındaki ortaklığa gölge düşürmeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların Ukrayna-Türkiye arasındaki ortaklığa gölge düşürmeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Güldere iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaparak, "ABD tarafından uygulanan yaptırımların, Ukrayna-Türkiye arasındaki ortaklığa gölge düşüreceğini düşünmüyorum. Bunu doğru ve adil olarak görüyoruz. Ukrayna ile savaş gemileri ve insansız hava uçaklarına yönelik anlaşmalarımıza çok ihtiyaç olduğu için öncelikli olarak imzalandılar" ifadelerini kullandı.

"Bizimle beraber olmak isteyene kapımız açık"

Türkiye ve Ukrayna'nın beraber çıktığı yolda başka ülkelere de yeşil ışık yakan Güldere, "Bu yolu bizle yürümek isteyen üçüncü ülkelerle de memnuniyetle ortaklık kurabiliriz. Ukrayna ve Türkiye arasında savunma sanayisine yönelik büyük bir sinerji görüyoruz. Biz, bu alanda ortak teknoloji üretimine giderek milli oranda güçlenerek en iyi ürünü yapmaya çalışırız. Üretimden sonra da diğer ülkelere ortak satış gerçekleşir" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası'nın (CAATSA) 231'inci maddesi kapsamında getirilen yaptırımlardan bazılarını uygulama kararı almıştı. - KİEV

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: ABD yaptırımları Ukrayna-Türkiye arasındaki ortaklığa gölge düşürmez

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: 'ABD yaptırımları Ukrayna-Türkiye arasındaki ortaklığa gölge düşürmez' - Son Dakika


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