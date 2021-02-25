Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: "Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için gayret gösteriyoruz" - Son Dakika

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: "Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için gayret gösteriyoruz"

25.02.2021 17:01
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere:

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna ve Türkiye arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, "Bunun için devletler olarak serbest ticaret anlaşmasının (STA) bir an önce imzalanması için gayret gösteriyoruz.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna ve Türkiye arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, "Bunun için devletler olarak serbest ticaret anlaşmasının (STA) bir an önce imzalanması için gayret gösteriyoruz. Umarım bu hedefe en kısa sürede ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Ortak Toplantısı çevrim içi olarak yapıldı.

Güldere, video mesaj yoluyla katıldığı toplantıda, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.

Bugün iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi varsa ve 3,5 milyar dolarlık Türk yatırımı Ukrayna'nın büyümesine yardımcı olmaya çalışıyorsa bunun iş adamlarının eseri olduğunu belirten Güldere, "10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmayı arzu ediyoruz. Bu için devletler olarak STA'nın bir an önce imzalanması için gayret gösteriyoruz. Umarım bu hedefe en kısa sürede ulaşırız." dedi.

Güldere, Türkiye'nin Ukrayna'da yatırımlarının her geçen gün arttığını belirterek, "Umarım Ukrayna'nın Türkiye'de de yatırımlarını yavaş yavaş görmeye başlarız." dedi.

Geçen sene salgının herkesin hayatını ve iş dünyasını etkilediğini belirten Güldere, buna rağmen iki ülke ilişiklilerinin hızını kesemediğini aktardı.

Güldere, salgına rağmen geçen sene 1 milyon Ukraynalı misafiri Türkiye'de ağırlamayı başardıklarını belirterek, "Bu sadece Türk turizminin çabası değildir. Bu Ukrayna insanının Türkiye'ye sevgisinin bir tezahürüdür." diye konuştu.

"İkili ekonomik ilişkilerimizde hiçbir salgın bizi korkutamaz"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha da bu inisiyatifin iş dünyasının ihtiyacından oluştuğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki aktif siyasi iş birliğinin ve stratejik ortaklığın gelişiminin ticari ve ekonomik etkileşimi destekleyecek güçlü bir temel olduğunu belirten Sibiha, "Geçen sene tüm dünya için zordu, fakat iki ülke arasındaki ticari hacmimizde salgın öncesi rakamlarını koruyabildik. 2020'de neredeyse 5 milyar dolara ulaştı, bu da demek ki ikili ekonomik ilişkilerimizde hiçbir salgın bizi korkutamaz." değerlendirmelerinde bulundu.

Sibiha, ikili ilişkilerdeki tek caydırıcı etkenin STA'nın imzalanmamış olması olduğunu belirterek, "Bu yılın sonuç getirmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası sayesinde iş dünyası arasında direkt iletişim sağlanıp ortak hedeflerin gerçekleştirilebileceğini kaydeden Sibiha, bu mekanizmanın iki ülkeden iş insanlarının yeni başarı hikayeleri yazabilmesi için itici güç olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Eş Başkanları Özer Matlı ve Sergiy Savçuk da değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna, Türkiye, Türk, Kiev, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: 'Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için gayret gösteriyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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