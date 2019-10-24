Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi
Son Dakika Dünya Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi

Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat ilgili yapılan oylamada Macar parlamenterlerin çoğu Ankara’ya yaptırım talep eden önergeyi onayladı. Macaristan daha önce AP Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Türkiye'ye yaptığı kınamayı engellemeye çalışmıştı

Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat ilgili yapılan oylamada Macar parlamenterlerin çoğu Ankara'ya yaptırım talep eden önergeyi onayladı.


Macaristan daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptığı kınamayı engellemeye çalışmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Avrupa, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan "Suriye rejimi ile bir görüşme olur mu?" sorusuna yanıt: Böyle bir planımız yok
Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkartıldı Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]