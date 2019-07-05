Türkiye’nin kirazı Çin pazarına girdi
1 saat önce
Türkiye'den Çin'e 25 tonluk ilk kiraz sevkiyatı önceki gün gerçekleştirildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07
'den Çin'e 25 tonluk ilk kiraz sevkiyatı önceki gün gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Guangzhou
ve Şangay'a ilk ihracatın gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Pergelleri genişletme zamanı" dedi.
Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi
Kameraları unutan patron, sekreteriyle cinsel ilişkiye girince ortalık karıştı!
Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti