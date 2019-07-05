Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin kirazı Çin pazarına girdi
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Türkiye’nin kirazı Çin pazarına girdi

1 saat önce

Türkiye'den Çin'e 25 tonluk ilk kiraz sevkiyatı önceki gün gerçekleştirildi.

Türkiye’nin kirazı Çin pazarına girdi, System.String[]
Türkiye'den Çin'e 25 tonluk ilk kiraz sevkiyatı önceki gün gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Guangzhou ve Şangay'a ilk ihracatın gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Pergelleri genişletme zamanı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 
Çin Halk Cumhuriyeti, Ruhsar Pekcan, Guangzhou, Türkiye, Ekonomi
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