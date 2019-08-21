Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5 artışla 122,9 milyar dolar oldu
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Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5 artışla 122,9 milyar dolar oldu

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borca ilişkin verilere göre haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 122,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5 artışla 122,9 milyar dolar oldu, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borca ilişkin verilere göre haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 122,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 azalarak 57,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10 artarak 59,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:30 
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