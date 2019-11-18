Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi
Son Dakika Dünya Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi

6 saat önce

Kısa vadeli dış borç stoku 121,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:04 
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