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Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi
6 saat önce
Kısa vadeli dış borç stoku 121,3 milyar dolara yükseldi
Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:04
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