TÜRKİYE'NİN KIŞLIK SEBZESİ SALİHLİ OVASI'NDAN - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ege Bölgesi'nde 16 bin dekarla en fazla kışlık sebze üretiminin yapıldığı yerin Salihli Ovası olduğunu belirtip, " Türkiye'nin kışlık sebze ihtiyacının Salihli karşılıyor" dedi.

Sofraların vazgeçilmezi olan kışlık sebzelerden lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar, kale marul, soğan ve pırasanın üretiminde Salihli'nin Ege Bölgesi'nde ilk sırada yer aldığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Ovası'nda yetiştirilen tüm bu ürünlerin başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi.

Salihli Ovası'nda tarımsal üretimin 12 ay devam ettiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Bizim buradaki en büyük şansımız diğer illere göre pırasa, karnabahar, lahana kısacası kışlık sebzelerin hepsi yetişiyor. Yetişen sebzelerin tadı, aroması, lezzeti, sofralarımızda daha çok benimsenmektedir. Ege Bölgesi'nde 16 bin dekarla en fazla kışlık sebze üretiminin yapıldığı yer Salihli Ovasıdır. Üreticilerimizle gurur duyuyoruz" dedi. Yalvaç üreticilerin girdi fiyatlarının çok artması nedeniyle destek beklediğini de sözlerine ekledi.

Üreticilerden Fahrettin Arabacı "Yetiştirdiğimiz ürünleri kendimiz pazarda satıyoruz. Kış mevsiminin sebzeler lahana, karnabahar, kereviz ve pırasayı yetiştirip, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri pazarlarda sattığımız gibi, bir kısmını da toptancı halleri vasıtasıyla Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyoruz. Mevsiminde olan biten her şeyi burada elimizden geldiğince sağlıklı bir şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

Ata tohumundan yerli lahana yetiştirdiğini anlatan Arabacı, "Bu lahana, yemek ve sarma olarak daha makbuldür. Yerli lahananın tohumunu alıp, bundan sonra da ekmeye devam edeceğim" diye konuştu.