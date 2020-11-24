Türkiye'nin kivileri Yalova'da depolanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin kivileri Yalova'da depolanıyor

24.11.2020 11:13
Türkiye'nin kivileri Yalova'da depolanıyor, System.String[]

Yıllık 30 bin ton üretimle kivinin merkezi konumunda olan Yalova, devlet destekleriyle kurulan soğuk hava depolarıyla ayrıca bu meyvenin lojistik merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Yıllık 30 bin ton üretimle kivinin merkezi konumunda olan Yalova, devlet destekleriyle kurulan soğuk hava depolarıyla ayrıca bu meyvenin lojistik merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Türkiye'deki yıllık 65-70 bin ton kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Yalova'da, bu yıl da hasat döneminin sonuna yaklaşılıyor.

Bahçelerde ürettikleri kivileri büyük bir heyecanla hasat eden üreticiler, ürünlerini aynı gün, yakınlarında bulunan soğuk hava depolarına ulaştırmanın avantajını yaşıyor. Yıllık 65 bin ton saklama alanına sahip soğuk hava depoları sayesinde, dalında satılan ürünler kısa sürede depolanabiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başlattıkları hasadın devam ettiğini söyledi.

Bu yıl hasadın bereketli geçtiğini ve üreticilerin yüzünün güldüğünü aktaran Parıldar, "Bu sene tahmini rekoltemiz 30 bin ton seviyesinde. Üreticilerimiz ayrıca ürünlerin pazarlanmasında da çok memnun. Kivi şu an kilogram başına 6 ile 6,5 lira arasında pazarlanıyor." diye konuştu.

"Kivi için Yalova'mız önde gelen bir il"

Parıldar, kivinin hasat sonrası saklanmasının önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda bizim soğuk hava depo kapasitemiz, kivimiz için çok ciddi destek sağladı. Bakanlığımızın kırsal kalkınmayı destekleme programından yüzde 50 hibe vermesi çok önemliydi. Bizim ilimizde bulunan depoların hemen hemen tamamına hibe desteği sağladık. Yalova'da 42 projemize 15 milyon liranın üzerinde destekleme yaptık. Kivilerin depolandığı soğuk hava depolarıyla ciddi bir lojistik merkezi olduk. Soğuk hava depo kapasitemiz yıllık 65 bin ton. Bunun çoğunluğunda da kiviler depolanmaya müsait. Modern ve standartlara uygun ve işi iyi yapan depocularımızla beraber, kivi için Türkiye'de Yalova'mız önde gelen bir il. Kivi de Yalova için 24 ayar altın."

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de kivi üretimi yapıldığını ve üretim yapılan bu illerin de pazar nedeniyle Yalova'daki soğuk hava depolarını tercih ettiğine vurgu yapan Parıldar, "Giresun ve Rize'den hasat edilmiş kiviler de buraya getiriliyor. Türkiye'nin yıllık kivi tüketimi yaklaşık 120 bin ton civarında. Ülkemizde üretilen kivi ise 65-70 bin ton. Ekim sonunda başlayan hasat sonrasında bu 65-70 bin ton kivi piyasaya sunulmak üzere hazırlanıyor. Kasım ayında hasat edilen kivi, depolarda, yaklaşık haziran ayı sonuna kadar arz talep dengesine göre tüketiciye ulaştırılıyor. Bu anlamda depolar, kivinin olmazsa olmazı." ifadelerini kullandı.

"Yalova, açıkçası Türkiye'nin kivi ticaret merkezi"

Dündar Soğuk Hava Deposu İşletme Müdürü Arzu Gülbiter ise 12 yıldır kivi depolama, paketleme ve ticareti üzerine çalıştıklarını belirtti.

Depolarının 7 bin 500 ton kapasiteye sahip olduğunu anlatan Gülbiter, "Tüm odalarımız raflı sistem. Kivi depolanması için raflı sistemin oldukça faydalarını görmekteyiz. Kivide, raflar arasındaki hava sirkülasyonun eşit şekilde dağılmasından dolayı kivinin raf ömrünü uzatıyoruz. Bundan 10 yıl önce depolama eksikliklerinden dolayı yerli kivi aralık, ocak aylarında bitmek zorunda kalıyordu. Ama şu an biz haziran, temmuz ayına kadar kivilerin depolanmasını yapabiliyoruz." dedi.

Deponun kurulumu için Tarım ve Orman Bakanlığının desteğini aldıklarını anlatan Gülbiter, "Üç etapta depolarımız tamamlandı. Yalova, açıkçası Türkiye'nin kivi ticaret merkezi. Karadeniz'de de ciddi anlamda kivi üretimi var. Ama o bölgelerdeki kiviler de bizim depolarımıza geliyor. Giresun ve Ordu'dan tırlarımız geliyor. Yani Yalova olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Gülbiter, kivi hasat döneminin devam ettiğini ve kasım ayı sonunda hasadın tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye, Yalova, Hasat, Kivi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin kivileri Yalova'da depolanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin         
10:57
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor         
10:04
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin kivileri Yalova'da depolanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei