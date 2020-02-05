Türkiye'nin koku uzmanları bu akademide eğitiliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin koku uzmanları bu akademide eğitiliyor

6 saat önce

Dünyada 40'ı aşkın ülkede ortam kokulandırması sektöründe faaliyet gösteren Carpex firması, kurduğu akademi ile Türkiye'nin koku uzmanlarını yetiştiriyor.

Türkiye'nin koku uzmanları bu akademide eğitiliyor, System.String[]

Dünyada 40'ı aşkın ülkede ortam kokulandırması sektöründe faaliyet gösteren Carpex firması, kurduğu akademi ile Türkiye'nin koku uzmanlarını yetiştiriyor.


Başta Avrupa olmak üzere 40'ı aşkın ülkede profesyonel ortam kokulandırması alanında hizmet veren Carpex, kurduğu akademi ile bünyesindeki bayi ve satış temsilcilerini koku konusunda eğitiyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen derslerin sonunda sertifika alan bayi ve satış temsilcileri, ortam kokulandırması hususunda uzmanlaşıyor. Firmanın İstanbul'da bir otelde düzenlenen sertifikalı ikinci eğitim programına Türkiye'nin birçok yerinden bayi ve satış temsilcileri katıldı. Pazarlama Danışmanı Can Emir'in 'Pazarlama kokusu', İletişim Danışmanı Tolga Yücel'in de 'Koku ve iletişim ilişkisi' konularını anlattığı seminere katılanlar, ortam kokulandırması ve kokuların insanlar üzerindeki etkilerini öğrendiler.


Firmanın Satış Müdürü Reşat Gül, yaklaşık 6 senedir bu firmada çalıştığını belirterek, "Biz burada bayilerimize, alt bayilerimize 'koku, kokunun tanımı, doğru koku nasıl tespit edilebilir' gibi düzenli eğitim veriyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 7 ana bayilik sistemi ile çalışıyoruz. Bu eğitimleri de yeni kokular ve cihazları tanıtmak için gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.


"Sahte taklit kokulardan uzak durun"


Sahte ve taklit kokuların insan sağlığına zarar verebileceğini belirten Gül, yeni geliştirdikleri ürünlerdeki çipli tanıma sistemi sayesinde taklit ürünlerin koku makinelerine takılmasını imkansız hale getirdiklerini anlattı. Şirket olarak ortam koku uzmanlarını yetiştirmek adına yeni bir çalışma başlattıklarının altını çizen Gül, "Carpex Akademi'yi kurduk. Her ay düzenli olarak eğitim çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Bu ay insanlara doğru kokuyu öğretmek, kullanmalarını sağlamak için toplandık. Kullanmış olduğumuz orijinal kartuşlarımızın içerisindeki çiçek özleri sayesinde insan sağlığına zararlı bir etki yapmadan ortam kokulandırması yapıyoruz. Yeni nesil cihazlarımızın içerisine çip tanıma sistemini dahil ederek sahte kartuş takılmasının önüne geçtik. Türkiye'nin her bölgesinden gelen bayilerimize ve çalışanlarına ortam kokusu üzerine bu eğitimleri veriyoruz. Bu akademinin asli gayelerinden bir tanesi de müşterilerimizin doğru kokuyu tercih edebilmelerini sağlamaktır. Akademide eğitim veren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Bu eğitim çok faydalı oldu"


Koku üzerine ilk defa bir eğitime katılan Büşra Yıldız, "Daha önce koku ile alakalı bir eğitime katılmadım. Bu eğitimde hem kokularla hem de iletişim ve insan ilişkileriyle ilgili güzel şeyler öğrendim. Carpex Akademi'nin yaptığı bu çalışma benim için çok yararlı oldu. Bu benim ilk adımımdı, umarım daha da ilerleyebilirim" dedi.


Yaklaşık 3 saat süren eğitimin ardından katılanlara sertifikaları verilerek, toplu fotoğraf çektirildi. - BURSA

İstanbul, Can Emir, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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