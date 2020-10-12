Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı

12.10.2020 08:23
Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı, System.String[]

SALÇA, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda 80 bin ton ham maddeden 60 milyon birim elde ederek, konserve ihracatının yüzde 7 büyümeyle, 1.6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

SALÇA, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda 80 bin ton ham maddeden 60 milyon birim elde ederek, konserve ihracatının yüzde 7 büyümeyle, 1.6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin katma değeri yüksek tarım ürünlerindeki ihracatı hızla artarken, yüzde 97'si yerli üretim olan işlenmiş yaş sebze ve meyveler, dünya mutfaklarına lezzet katıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 190 ülkeye ihracatın gerçekleştiği konservedeki ihraç payı yüzde 7'i büyüyerek 1 milyar 550 bin dolardan, 1, 6 milyar dolara yükseldi. SALKONDER Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, 2023 hedefleri doğrultusunda sektör olarak 4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ancak yaşanan gecikmelerden dolayı bu rakamın 2 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini söyledi. Yaklaşık 80 bin ton ham maddeden kavanoz bazında yaklaşık 60 milyon birim ürün elde ettiklerini belirten Seyyar, "İhraç ettiğimiz ürünler arasında ayçiçek yağı, kanola yağı, mısır yağı, kızartmalık yağ, konserve meyveler, konserve sebzeler, çeşitli turşu ürünleri, kornişon turşular, jalapeno turşular, kapari, közlenmiş biber, közlenmiş patlıcan, ajvar sos, domates salçası, domates ürünleri, ketçap, mayonez, makarna sosları, pizza sosları, dip soslar, et sosları ve salata sosları yer alıyor. Bu ürünleri alt alta koyduğumuzda 60 milyon birimi buluyor. Türkiye yaş sebze ve meyve mamulü olarak 1.6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda bu sektörde 4 milyar dolardı. Stratejik planlamanın uygulamasında gecikmeler olduğu için 2023 yılına geldiğimizde 2 milyar doların üzerinde bir ihracat yapıyor olacağız. Bu sektör son 10 yıldır yüzde 6 ve yüzde 7 büyüyerek giden bir sektör" diye konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TALEP ARTIŞI OLDUPandemi döneminde dünya genelinden Türkiye'deki taleplerin ciddi derecede arttığını dile getiren Seyyar, "Bu yıl tüm üreticilerimizin yüzde 30 oranında bir artışla kapatacaklarını tahmin ediyoruz. Sektöre kavanoz temin eden cam fabrikalarının verilerine bakacak olursak, geçen yıl konserve sanayi için 850 milyon adet gibi bir üretimi vardı. Bu yıl bu rakam 1 milyar 350 bin adete çıkardılar. Bu da şunu gösteriyor ki bu yıl bütün ihracatçılar ciddi oranda üretim yapacaklar. Katma değerli bir ürün olacak. Bu ürünleri taze satmak ya da ham ürün olarak satmak yerine bir ambalaja konulduğu vakit sonuçta bu ülkenin toprağını, havasını ve suyunu satmış oluyorsunuz. 1 dolara satılan ürün içerisinde yüzde 60 işçilik, enerji, vergi, müthiş bir istihdam ve katma değer ürün elde ediyoruz. Ekonomide yarattığı canlılığa baktığımızda muhteşem sonuçlar doğuruyor. Çünkü bu sektör sadece ihracat rakamından baktığımızda 1.6 milyar dolar ihracat yapıyorsa, bunun yüzde 97'si iç piyasadan tedarik ediliyor ve bu ülkede kalıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı

Yönetim Kurulu, İhracat, Türkiye, Seyyar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı - Son Dakika

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