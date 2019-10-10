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Son Dakika Spor Türkiye'nin konuğu Arnavutluk

Türkiye'nin konuğu Arnavutluk

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin konuğu Arnavutluk, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda- Fransa ve Andorra- Moldova maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.

Aday kadro

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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