Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin konuğu Moldova

Türkiye'nin konuğu Moldova

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 20.00'de başlayacak maçı, Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:43 

Avrupa, A Milli Futbol Takımı, Eskişehir, Moldova, Ekonomi
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