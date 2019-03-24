Türkiye'nin konuğu Moldova
1 saat önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Eskişehir
'de Moldova
ile karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 20.00'de başlayacak maçı, Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:43
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