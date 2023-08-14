Türkiye'nin konuştuğu baltalı cinayette kahreden detay! Cesedi 110 parçaya ayrılan kadın kızının hastalığını gizlemeye çalışmış

Zonguldak'ta annesi ve anneannesini baltayla vahşice katleden Rabia Çataklı'nın ifadesinde, "Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi." dediği belirtilirken, Türkiye'nin gündemine oturan olaydan sonra kahreden bir detay ortaya çıktı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kızı tarafından öldürülen anne Şeyda Çataklı'nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığı ve hastaneye yatmasına engel olduğu öğrenildi.

ANNESİ VE ANNEANNESİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Olay, dün Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Rabia Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'ya baltayla saldırdı. Çataklı annesini ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı.

ANNESİ VE ANNEANNESİNİ 116 PARÇAYA BÖLMÜŞ

Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girebildi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı'yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı. Rabia Çataklı gözaltına alınırken, Şeyda Çataklı ve Medine Küçükkaya otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Evin camının kırık olduğu, ceset parçalarının yanı sıra mutfak malzemelerinin de dışarı atıldığı görüldü. Yapılan otopsilerde Şeyda Çataklı'nın cesedinden 110, Medine Küçükkaya'nın cesedinden ise 6 parça kesildiği belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulduğu için Çataklı ve Küçükkaya otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Rabia Çataklı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZININ HASTALIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Olayın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. 5 yıl önce Almanya'ya gelin giden Rabia Çataklı'nın evli kaldığı sürede, kocası ve ailesi tarafından tedavi ettirilmeye çalışıldığı hastalandığı zamanlarda saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi. 1 yıl kadar süren evliliğinden sonra memleketine dönen Çataklı'nın komşuları annesi Şeyda Çataklı'nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığını ve hastaneye yatırılmasına karşı çıktığını öne sürdü. Komşuları, normal zamanlarda Çataklı'nın sessiz, içine kapanık ve kendi halinde olduğunu belirtti.

"MEHDİ OLDUĞUMU HİSSETTİM"

Çataklı, verdiği ifadede, "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı.

PAZARCILIK YAPAN ANNESİNİ EVE ÇAĞIRMIŞ

Olay günü beldede halk pazarı olduğunu ve Şeyda Çataklı'nın da pazarcılık yaptığını belirten Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Güdül, "Annesi halk pazarındayken katliam yapan kız evdeymiş. Annesini arıyor, 'Acil eve gel' diyor. Defalarca arayıp çağırıyor. Annesinin yanında birkaç arkadaşı varmış. 'Ben eve gidiyorum, daha sonra dönüş yapacağım pazara' diyor. Eve gidiyor bir daha ses soluk alınmıyor kadından ve gece saat 04.00, 04.30 civarlarında kötü haber geliyor" dedi.

"ANNESİ DIŞARIYA KARŞI TEREDDÜTLÜYDÜ"

Muhtar Güdül Rabia Çataklı'nın psikolojik sorunları olduğunu kaydederek, "Annesi bazen zaman zaman gelirdi anlatırdı dert yanardı. Biraz da gizli tutmaya çalışıyordu açıkçası. Tedavi görmüyordu. İlaç kullandığını söylüyordu annesi ama hastanede tedavi görmüyordu. Annesi dışarıya karşı tereddütlüydü, 'Kimse bilmesin, duymasın' derdi devamlı. Annesi çok iyi bir insandı devamlı gelirdi belediyeye bizlere ziyarete. Kızı en son marketlerde çalışıyordu. Zincir marketlerden birini 1-2 ay önce bırakmıştı. Evde annesiyle birlikte kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla saldırgan tutumu yoktu" ifadelerini kullandı.