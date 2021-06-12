Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu

Üzerine sıcak su dökülen 15 aylık Beril bebeğin sıkıntılı öyküsü mutlu sonla bitti

Kucağında hastaneye kadar götürdüğü Beril bebeği ziyaret etti

ATT Mehmet Canko, Beril bebeğin iyileştiğini görünce çok duygulandı

AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan ve tedavisi için Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e acil tıp teknisyeninin kucağında Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri ile sevk edilen Beril bebek sağlığına kavuştu. Sağlık görevlisi Mehmet Canko, kucağında hastaneye kadar gördüğünü Beril bebeği evinde ziyaret ederek oyuncak hediye etti.

Yaklaşık 20 gün önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril Server Aktaş, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Yüz, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edilen Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Durumu ağır olan bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavisi 15 gün süren Beril bebek taburcu olarak evine döndü.

Sandıklı ilçesinden Eskişehir'e helikopter ambulansla gelirken kendisini taşıyan ATT Mehmet Canko'nun kucağından inmeyen Beril bebek iyileşerek bugünlerde annesi, babası ve ablası ile birlikte sağlığına kavuşmanın tadını çıkartıyor. Fedakar ATT Mehmet Canko ve Afyonkarahisar 112 Başhekimi Gülsüm Doğan, Beril bebeği Sandıklı ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. ATT Mehmet Canko ve 112 Başhekimi Gülsüm Doğan, Beril beleğe bir de oyuncak hediye etti. Canko ayrıca, ATT armasını da Beril bebeğe taktı.

"Bir sağlık çalışanının vicdanını, insanlığını, bütün karakterini bir mesleğe topladı"

Beril bebeğin babası Mahmut Aktaş, bir sağlık çalışanının vicdanını, insanlığını, bütün karakterini bir mesleğe toplayarak mutlu bir fotoğraf ortaya çıkardığını söyledi. Aktaş, "Mehmet beyi de araştırdım. Mehmet bey bir sağlık çalışanı olarak götürdüğü bütün çocuklara hep bu şekilde davrandığını öğrendim. Ben bir baba olarak gerçekten onur duydum, gurur duydum kendisinin bu hareketinden dolayı. Helikopterde çocuğumu öyle gördükten sonra tabii ki insan rahatlayamıyor, ama bir nebze de olsa çocuğumun emin ellerde olduğu, böyle yüreği, vicdanı temiz sağlık çalışanlarının götürdüğünü görünce rahatladım. Çocuğumuzun şuan sağlık durumu çok iyi. Bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Başta Mehmet bey, Eskişehir'de ilgilenen doktorlarımız gerçekten çok güzel tedavi etmişler. Yaraları iz kalmayacak şekilde kayboldu şuanda, çok az. Gözle görülmeyecek şekilde yaraları iyi oldu. Daha da iyiye gidiyor. Çocuğumuz iyi, Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Böyle kazalar olabiliyor, Allah hiç kimsenin çocuğuna yaşatmasın böyle şeyleri" diye konuştu.

"Şunda tarif edilemez bir mutluluk içerisindeyim"

ATT Mehmet Canko ise Beril bebeği sağlığına kavuşmuş bir şekilde görünce tarif edilemeyen bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. O vaziyette gördüğüm Beril iyileşmiş, şimdi oyun oynuyoruz. Tarif edilemez bir mutluluk. O var olsun, o sağ olsun, annesi ve babası ona iyi baksın, ATT armasını da koydum geleceğin 112'cisi olacak o. Sağlık bakanımıza çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yaptık, takdir bulduk. Şunda tarif edilemez bir mutluluk içerisindeyim" dedi.

"Personelimizle gurur duyduk"

Personelleri ile gurur duyduklarını aktaran Afyonkarahisar 112 Başhekimi Gülsüm Doğan ise şu ifadelere yer verdi:

"Biz de tabi ki gurur duyuyoruz personelimizle ve komita kontrol merkezimizle. Çünkü koordinasyonu, organizasyonu onlar yaptılar. Aslında biz merkez bir yerde değiliz, kırsal bir yerdeyiz. Ambulansın gelmesi, çocuğu alması hastaneye götürmesi, değerlendirmesi, merkeze sevk edilmesi gerçekten çok uzun bir süreç alacaktı. Komuta kontrol merkezimizin burada helikopteri düşünerek indirip, alıp, direk Eskişehir'e sevk etmesi, oradan hemen yer ayarlaması ve yer bularak oraya göndermesi gerçekten her şey Beril bebeğin iyileşmesi için aslında çok güzel bir zemin oluştu. Normalde bu prosedürler baya uzun süren prosedürler ama profesyonel bir şekilde yönettiler. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde Eskişehir'e götürüldü."