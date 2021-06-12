Üye Girişi
Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu

12.06.2021 10:32

Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu Üzerine sıcak su dökülen 15 aylık Beril bebeğin sıkıntılı öyküsü mutlu sonla bitti Kucağında hastaneye kadar götürdüğü Beril bebeği ziyaret etti ATT Mehmet Canko, Beril bebeğin iyileştiğini görünce çok duygulandı Üzerine sıcak su dökülmesi...

Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu

Üzerine sıcak su dökülen 15 aylık Beril bebeğin sıkıntılı öyküsü mutlu sonla bitti

Kucağında hastaneye kadar götürdüğü Beril bebeği ziyaret etti

ATT Mehmet Canko, Beril bebeğin iyileştiğini görünce çok duygulandı

AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan ve tedavisi için Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e acil tıp teknisyeninin kucağında Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri ile sevk edilen Beril bebek sağlığına kavuştu. Sağlık görevlisi Mehmet Canko, kucağında hastaneye kadar gördüğünü Beril bebeği evinde ziyaret ederek oyuncak hediye etti.

Yaklaşık 20 gün önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril Server Aktaş, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Yüz, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edilen Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Durumu ağır olan bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavisi 15 gün süren Beril bebek taburcu olarak evine döndü.

Sandıklı ilçesinden Eskişehir'e helikopter ambulansla gelirken kendisini taşıyan ATT Mehmet Canko'nun kucağından inmeyen Beril bebek iyileşerek bugünlerde annesi, babası ve ablası ile birlikte sağlığına kavuşmanın tadını çıkartıyor. Fedakar ATT Mehmet Canko ve Afyonkarahisar 112 Başhekimi Gülsüm Doğan, Beril bebeği Sandıklı ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. ATT Mehmet Canko ve 112 Başhekimi Gülsüm Doğan, Beril beleğe bir de oyuncak hediye etti. Canko ayrıca, ATT armasını da Beril bebeğe taktı.

"Bir sağlık çalışanının vicdanını, insanlığını, bütün karakterini bir mesleğe topladı"

Beril bebeğin babası Mahmut Aktaş, bir sağlık çalışanının vicdanını, insanlığını, bütün karakterini bir mesleğe toplayarak mutlu bir fotoğraf ortaya çıkardığını söyledi. Aktaş, "Mehmet beyi de araştırdım. Mehmet bey bir sağlık çalışanı olarak götürdüğü bütün çocuklara hep bu şekilde davrandığını öğrendim. Ben bir baba olarak gerçekten onur duydum, gurur duydum kendisinin bu hareketinden dolayı. Helikopterde çocuğumu öyle gördükten sonra tabii ki insan rahatlayamıyor, ama bir nebze de olsa çocuğumun emin ellerde olduğu, böyle yüreği, vicdanı temiz sağlık çalışanlarının götürdüğünü görünce rahatladım. Çocuğumuzun şuan sağlık durumu çok iyi. Bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Başta Mehmet bey, Eskişehir'de ilgilenen doktorlarımız gerçekten çok güzel tedavi etmişler. Yaraları iz kalmayacak şekilde kayboldu şuanda, çok az. Gözle görülmeyecek şekilde yaraları iyi oldu. Daha da iyiye gidiyor. Çocuğumuz iyi, Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Böyle kazalar olabiliyor, Allah hiç kimsenin çocuğuna yaşatmasın böyle şeyleri" diye konuştu.

"Şunda tarif edilemez bir mutluluk içerisindeyim"

ATT Mehmet Canko ise Beril bebeği sağlığına kavuşmuş bir şekilde görünce tarif edilemeyen bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. O vaziyette gördüğüm Beril iyileşmiş, şimdi oyun oynuyoruz. Tarif edilemez bir mutluluk. O var olsun, o sağ olsun, annesi ve babası ona iyi baksın, ATT armasını da koydum geleceğin 112'cisi olacak o. Sağlık bakanımıza çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yaptık, takdir bulduk. Şunda tarif edilemez bir mutluluk içerisindeyim" dedi.

"Personelimizle gurur duyduk"

Personelleri ile gurur duyduklarını aktaran Afyonkarahisar 112 Başhekimi Gülsüm Doğan ise şu ifadelere yer verdi:

"Biz de tabi ki gurur duyuyoruz personelimizle ve komita kontrol merkezimizle. Çünkü koordinasyonu, organizasyonu onlar yaptılar. Aslında biz merkez bir yerde değiliz, kırsal bir yerdeyiz. Ambulansın gelmesi, çocuğu alması hastaneye götürmesi, değerlendirmesi, merkeze sevk edilmesi gerçekten çok uzun bir süreç alacaktı. Komuta kontrol merkezimizin burada helikopteri düşünerek indirip, alıp, direk Eskişehir'e sevk etmesi, oradan hemen yer ayarlaması ve yer bularak oraya göndermesi gerçekten her şey Beril bebeğin iyileşmesi için aslında çok güzel bir zemin oluştu. Normalde bu prosedürler baya uzun süren prosedürler ama profesyonel bir şekilde yönettiler. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde Eskişehir'e götürüldü."

Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu
Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu
Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu
Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu

Eskişehir, Türkiye, Beril, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi 10:13 ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi 09:57 "Kavaklıdere" marka davasında kazanan şarapçı oldu! Sirke üreten firma bu ismi kullanamayacak Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu 09:46 Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı 09:45 Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Hiç düşünmeden suya atladı, saniyelerle yarıştı! Gölde kaybolan yavru yunus balığının mucizevi kurtuluşu kamerada 09:05 Hiç düşünmeden suya atladı, saniyelerle yarıştı! Gölde kaybolan yavru yunus balığının mucizevi kurtuluşu kamerada Aşılamada yeni yol! Bakan Koca adım adım anlattı, işte 3. doz için planlanan hibrit modeli 07:54 Aşılamada yeni yol! Bakan Koca adım adım anlattı, işte 3. doz için planlanan hibrit modeli
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi 22:30 Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar         
10:22
Müsilaj belasıyla boğuşan Marmara'da yeni tehlike! Ege'den gelen kimyasal atıklar denizi lağıma döndürebilir Müsilaj belasıyla boğuşan Marmara'da yeni tehlike! Ege'den gelen kimyasal atıklar denizi lağıma döndürebilir         
10:05
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybeder, 1'inde belki sürpriz yaparız Rıdvan Dilmen'den olay yorum: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybeder, 1'inde belki sürpriz yaparız         
09:51
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı         
09:45
Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi         
09:42
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var         
08:58
İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı         
00:49
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:49
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi         
14:20
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 10:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement