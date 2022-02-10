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Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı

10.02.2022 16:22

Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı Büyükçekmece'de 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda Murat Kartal'ın cesedi, bileğinde kelepçe takılı ve toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda Murat Kartal'ın cesedi, bileğinde kelepçe takılı ve toprağa gömülü halde bulunmuştu. 2015 yılında bin 750 liralık fatura yüzünden tartıştığı Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat'ı öldüren kiracısı Murat Kartal'ın, intikam için öldürüldüğü öne sürüldü.

Maltepe'de yaşayan Murat Kartal, 20 Ocak tarihinde 2 polis memuru tarafından polis kimlikleri kullanılarak kelepçelenerek gözaltına alındı. Günlerce Kartal'dan haber alamayan annesi, oğlunun kaybolduğunu ve nişanlısına 'Gayrettepe'ye götürülüyorum' dediğini söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla polis ekipleri, kaybolan Murat Kartal'ı bulmak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan polis memurları Erdem Ö. ve Fatih E., kelepçe taktıkları Murat Kartal'ı bir otomobile bindirdiklerini, 2015 yılında öldürülen Edip Fırat'ın amcası Yavuz Y. ve yanındaki kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.

Kelepçe kepçeye takıldı

Dosya kapsamında ifade veren bir tanığın beyanı üzerine Büyükçekmece'de bulunan bir arazide arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca aramalarına devam eden ekipler, Kartal'ın cansız bedene ulaştı. Cesedin sağ bileğine takılı kelepçe olduğu ve kelepçenin kepçeye takıldığı ortaya çıktı.

Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve olayla irtibatlı oldukları değerlendirilen polis memurları Erdem Ö, Fatih E., Edip Fırat'ın amcası Yavuz Y., eski milletvekili Abdul Samet T.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'2015 yılındaki cinayetin intikamı'

Ataşehir'de 23 Aralık 2015 tarihinde müteahhitlik yapan ve silahla vurularak öldürülen Edip Fırat'ın katil zanlısının Murat Kartal olduğu ortaya çıkmıştı. Edip Fırat'ın ünlü uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinden olduğu ve soyadını sonradan Fırat olarak değiştirdiği öğrenildi.

Fatura yüzünden tartıştılar iddiası

İddiaya göre, Edip Fırat, kiracısı olan Murat Kartal ile eski kiracının ödemediği bin 750 liralık fatura yüzünden tartıştı. Tartışmanın üzerine Kartal, Fırat'a kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan Fırat hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Murat Kartal'ın geçen yıl cezaevinden çıktığı bilgisine ulaşıldı. Baybaşin ailesi fertlerinin, 2015 yılında öldürülen Edip Fırat'ın intikamını almak için bu cinayeti işledikleri öne sürüldü.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı
Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı
Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı

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Büyükçekmece, Murat Kartal, Türkiye, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı - Son Dakika
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