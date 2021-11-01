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Türkiye'nin konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı! Eda Nur Kaplan'a atılan mesajlar ağızları açıkta bıraktı - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı! Eda Nur Kaplan'a atılan mesajlar ağızları açıkta bıraktı

01.11.2021 17:01

Ankara'da tecavüze uğradığını iddia ederek intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Eda Nur Kaplan'ın ölümünden bir hafta önce eğlence mekanında yer aldığı görüntüler ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları dava dosyasına eklendi. Mesajlarda Eda Nur'un kalabalık bir yerde buluşmak istediği görüldü, Yusuf G.'nin ise ''Ha yani insan yiyorum ben normalde Eda, Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Eda. Izgara fırında senin halin güzel olur'' cevabını verdiği görülmekte.

Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti.

EĞLENCE MEKANINDAKİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına Kaplan'ın ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi.

Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler

OTELDE CİNSEL SALDIRI

İddianamede Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi. Sonrasında Kaplan ile Yusuf G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.'nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.'nin ve Mehmet A.'nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

ABLASI İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eda Nur Kaplan ve Ablası Güler Kaplan arasındaki tartışma yer alırken, Eda Nur'un ablasının elinden kurtulmak istemesi de dikkat çekti.

Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler

''PİŞİREREK Mİ YİYEYİM ÇİĞ Mİ''

31 Temmuz tarihindeki görüntülerin ardından olaydan 4 gün sonra Yusuf G.'nin ve Kaplan'ın mesajlaşmaları da dava dosyasına eklendi. Aralarındaki yazışmada Yusuf G., kendisinin iş adamı olduğunu ve kendisine oyun oynandığını iddia etti. Öte yandan mesajlarda Eda Nur'un kalabalık bir yerde buluşmak istediği, Yusuf G.'nin ise yanıt olarak ''Ha yani insan yiyorum ben normalde Eda. Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Eda. Izgara fırında senin halin güzel olur'' dediği görülüyor.

Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler
Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı! Eda Nur Kaplan'a atılan mesajlar ağızları açıkta bıraktı

Eda Nur Kaplan, Saldırı, Ankara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı! Eda Nur Kaplan'a atılan mesajlar ağızları açıkta bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı! Eda Nur Kaplan'a atılan mesajlar ağızları açıkta bıraktı - Son Dakika
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