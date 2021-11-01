Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti.
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına Kaplan'ın ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi.
İddianamede Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi. Sonrasında Kaplan ile Yusuf G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.'nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.'nin ve Mehmet A.'nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eda Nur Kaplan ve Ablası Güler Kaplan arasındaki tartışma yer alırken, Eda Nur'un ablasının elinden kurtulmak istemesi de dikkat çekti.
31 Temmuz tarihindeki görüntülerin ardından olaydan 4 gün sonra Yusuf G.'nin ve Kaplan'ın mesajlaşmaları da dava dosyasına eklendi. Aralarındaki yazışmada Yusuf G., kendisinin iş adamı olduğunu ve kendisine oyun oynandığını iddia etti. Öte yandan mesajlarda Eda Nur'un kalabalık bir yerde buluşmak istediği, Yusuf G.'nin ise yanıt olarak ''Ha yani insan yiyorum ben normalde Eda. Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Eda. Izgara fırında senin halin güzel olur'' dediği görülüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Türkiye'nin konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı! Eda Nur Kaplan'a atılan mesajlar ağızları açıkta bıraktı - Son Dakika