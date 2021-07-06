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Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesi: "Tüm aileler kızlarına destek olsunlar" - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesi: "Tüm aileler kızlarına destek olsunlar"

06.07.2021 12:43
Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesi:

Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çeken ve başta spor kulüpleri olmak üzere sporcu ve sanatçılardan büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın ailesi, ebeveynlerden kız çocuklarını desteklemelerini istiyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çeken ve başta spor kulüpleri olmak üzere sporcu ve sanatçılardan büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın ailesi, ebeveynlerden kız çocuklarını desteklemelerini istiyor.

Ankara'daki eğitimleri tamamladıktan sonra Şanlıurfa'daki evine dönen genç sporcunun babası Ali Akpınar, gazetecilere, Merve spora başladığında başarılı olabileceğine kendisinin de çok fazla inanmadığını söyledi.

Çünkü şartların çok uygun olmadığını aktaran baba Akpınar, şöyle konuştu:

"Düzgün bir saha, yer yoktu, toprakta oynuyorlardı. Hocalarının destekleriyle başardılar. Bizler de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Başardılar, demek ki isteyince başarı oluyor. İnşallah tüm aileler kızlarına destek olsunlar. Çok duygulandım, ben bunu beklemiyordum, işin gerçeği görünce şok oldum. Demek ki bizim çocukların eksiği yok, biz çocuklarımıza tam sahip çıkamıyoruz."

Merve desteklerden memnun

Merve Akpınar ise yaptığı konuşmanın bu kadar büyük kitleye ulaşmasını beklemediğini dile getirdi.

O yüzden biraz şaşırdığını anlatan Akpınar, "Belki 100 kişi falan görür sanıyordum ama şarkıcılardan yazarlara kadar beni görüp de yorumlar yapıldı. Onlara teşekkür ediyorum. Yaptığım şey gerçekten zordu ama son yaşananlar bana daha fazla ağırlık verdi. Ben başarabileceğime inanıyorum. Kız çocuklarının umudu ve sesi olacağım. Kız kardeşlerime layık bir sporcu ve kız çocuğu olmaya çalışacağım. Kendime inanıyorum, bana destek veren öğretmenlerim çok fazlaydı. Ben de emeği olan herkese layık bir sporcu olacağım." diye konuştu.

Sporla ilgilenmeye başladığında yapılan yanlış eleştirileri hatırlatan Akpınar, şöyle devam etti:

"Çevreden ve akrabalarımdan yanlış yorumlarda bulunanlar vardı. Benim spor yapamayacağıma inananlar vardı. 'Sen şort giyemezsin, oran buran görünür' diyorlardı. İlk zamanlar aslında onlara inandım ama sonrasında kendime güvendim. Hocalarım da sağ olsun ailelerimizin rahat etmesi için bize uzun çoraplar aldı, çözüm buldu. Herkesin söylediği ön yargıları yıkacağım. Kız çocuklarının sesi olacağım. İyi bir sporcu olacağım. Omzumda çok fazla yük var. Bu benim için spora engel olmayacak. Derslerime de çalışacağım, sporumu da yapacağım. Benim derslerime hiçbir şey engel olmayacak. Şımarmadan devam edeceğim. İlerleyen yıllarda yurtdışına da gidip sporuma devam etmek istiyorum."

Tepkilerin ailesinden değil çevresinden olduğunu dile getiren Akpınar, şunları kaydetti:

"Ailem bir şey demedi ama çevreden onlar da etkileniyordu. Benim başarılı olabileceğime inandıktan sonra ailem de desteklemeye başladı. Paylaşımlardan sonra arayan soran çok oldu. Akrabalarımdan çok telefon geldi, telefonlar susmadı. Kötü yorumlarda bulunanlar takip etmeye başladılar. Beni eleştirenler, şimdi kendi çocuklarına kızmaya başladılar. Bana aferin diyorlar, kendi çocuklarına 'Bu kıza yapamaz dedik ama bizim çocuktan daha başarılı oldu' diye kızmaya başladılar. Ben artık sadece Merve değilim, ben Sultandağı'nda kiraz toplayan Berfin'im, sulama yapan Tuğba'yım, Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Ben artık sadece Merve değilim, herkesim."

Merve Akpınar, spora yönelmek isteyen çocuklara da seslenerek, "Hayallerinden vazgeçmesinler. Sorunlar çıkabilir ama bunlar engel olmamalı. Benim de birçok zorluklarım vardı ama pes etmedim. Kimse pes etmesin, derslere engel değil. Bilgi ediniyorsun, başka yerleri görüyorsun. O yüzden hayallerinizden vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

Merve Akpınar, Türkiye, Hentbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesi: 'Tüm aileler kızlarına destek olsunlar' - Son Dakika Spor


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