Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı

11.10.2022 11:11

Eskişehir'de elindeki çantayla önüne gelene saldırdığı görüntülerle sosyal medyada gündem olan kadın, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Deniz Ö.'ye doktorlar tarafından, "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu öğrenildi.

Eskişehir'de 7 Eylül akşam saatlerinde bir kadının elindeki çantayla çevredeki insanlara saldırdığı ana ait görüntüler ülke gündeminde geniş yer tuttu. Çantayla saldırı görüntülerinin ardından aynı kişinin bir ayakkabı mağazasından denediği ürünle dışarı çıkması ve çalışanlara zor anlar yaşattığı anlar da sosyal medyada büyük yankı oluşturdu.

BİPOLAR OLDUĞU BELİRLENDİ

Sosyal medyada milyonlarca kişinin izlediği görüntülerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen Deniz Ö., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanenin psikiyatri servisinde 3 gündür tedavisi devam eden Deniz Ö. için doktorları tarafından 'Bipolar Kişilik Bozukluğu' teşhisi konulduğu öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu kadına teşhis konuldu: Bipolar

ŞAPKASINI ALDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Eskişehir'de kadının uğradığı bazı iş yerlerinden de yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir dükkandan yaptığı alışverişin ardından kasada ödeme yapan kişiye arkasından yaklaşan ve hiçbir şey söylemeden kafasındaki şapkayı alan Deniz Ö., güvenlik kameralarına yakalandı. Kafasındaki şapkanın alınmasıyla neye uğradığını şaşıran adam ise hızlı bir hamleyle Deniz Ö. kapıdan çıkmadan şapkasını geri aldı.

Türkiye'nin konuştuğu kadına teşhis konuldu: Bipolar

LİMONATA ALIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Hatboyu Caddesi üzerindeki bir büfenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise akıl sağlığı yerinde olmayan Deniz Ö., işyeri sahibini şok eden bir davranış sergiledi. Kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda büfeye giren ve raftan limonata alarak geri çıkan Deniz Ö., yoluna devam etti. İlk başta ne olduğuna anlam veremeyen büfe sahibi ise Deniz Ö.'nün sadece arkasından bakakaldı.

POLİSLERE DE ZOR ANLAR YAŞATTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise Deniz Ö., Hamamyolu Caddesi üzerinde kendisini sakinleştiremeye çalışan polise zor anlar yaşattı.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına 'Bipolar Kişilik Bozukluğu' teşhisi konulduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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