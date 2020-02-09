Türkiye'nin konuştuğu Mehmet'e Başkan Yücel'den jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin konuştuğu Mehmet'e Başkan Yücel'den jest - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu Mehmet'e Başkan Yücel'den jest

6 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'a teşekkür plaketi ve 5 bin TL'lik prim verdi.

Türkiye'nin konuştuğu Mehmet'e Başkan Yücel'den jest, System.String[]

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'a teşekkür plaketi ve 5 bin TL'lik prim verdi. Futbolcu Küçükdurmuş ise aldığı pirimi şehit ailelerine bağışladı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup'ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor'un Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki Mehmet Küçükdurmuş'un bu hareketi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, binlerce kişi ve birçok kulüp tarafından takdirle karşılandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan Kestelspor- Denizli Sarayköyspor maçı öncesi düzenlenen törenle Küçükdurmuş'a teşekkür plaketi ve 5 bin TL'lik prim verdi.


Aldığı primi şehit ailelerine bağışladı


Küçükdurmuş, bu jestinden dolayı Yücel'e teşekkür ederken, primi ise Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit düşenlerin ailelerine bağışlayacağını söyledi. Başkan Yücel, futbolcunun bu örnek davranışından dolayı tekrar gururlandıklarını belirterek, "Sergilediği fair play örneğiyle yerli yabancı tüm futbol camiasının gönlünü kazanan Kestelsporumuzun kıymetli futbolcusu Mehmet Küçükdurmuş'a kulübümüz ve belediyemiz adına teşekkür plaketi sunduk. Kendisi için hazırladığımız prim jestini de Van-Bahçesaray şehitlerinin ailelerine bağışlayarak gönülleri bir kez daha fetheden futbolcumuzu canı gönülden kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Adem Murat Yücel, Alanya, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim
Alexander Sörloth'un bacağının görüntüsü sosyal medyayı salladı Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:09:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin konuştuğu Mehmet'e Başkan Yücel'den jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]