Türkiye'nin konuştuğu midyeci isyan etti: Dört tane babasız çocuğun hakkına girdiniz

İzmirli midyeci kadın, midyenin temizlenmesiyle ilgili çektiği videonun yayılıp tepki görmesi sonrası sessizliğini bozdu. Türkiye'nin konuştuğu midyeci kadın isyan ederek videosunun kesilip paylaşıldığını ve bakanlıktan denetime geleceklerini söyledi.

"BU BİLDİĞİNİZ ÇÖP"



Son dönemlerin en popüler sokak lezzetlerinden biri olan midyelerin ne kadar temiz olduğu uzun zamandır tartışılıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video olayı başka bir boyuta taşıdı. Bahsi geçen videoda pislik içerisindeki midyeleri yıkamaya veren bir kadının "Bu bildiğiniz çöp. Çöpün içinden midyeyi alıyoruz" dedikten sonra midyeleri makineye attığı anlar yer alıyor.