Türkiye'nin konuştuğu o kadın sığınma evine yerleştirildi (2) - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu o kadın sığınma evine yerleştirildi (2)
19 TESTİ POZİTİF ÇIKTIUlusal televizyon kanalında katıldığı programda, 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle Türkiye gündemine gelen Esra K.'ye, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yerleştirildiği sığınmaevinde Covid-19 testi yapıldı.
COVID-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Ulusal televizyon kanalında katıldığı programda, 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle Türkiye gündemine gelen Esra K.'ye, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yerleştirildiği sığınmaevinde Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra K., hastanede tedaviye alındı. Esra K. ile temas eden sığınmaevindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra K.'nin kızı ise devlet korumasına alındı.
Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın),
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