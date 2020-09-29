Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı ile anılan kişi darbedildi - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı ile anılan kişi darbedildi

AYDIN'da evli olan komşusu ile kaçan ve çiftin çocuklarının da kendisinden olduğu DNA testi ile ortaya çıkan Cengiz Koraltan (55), olaydan sonra evini taşıdığı sırada bir grubun saldırısına uğradı.

AYDIN'da evli olan komşusu ile kaçan ve çiftin çocuklarının da kendisinden olduğu DNA testi ile ortaya çıkan AYDIN'da evli olan komşusu ile kaçan ve çiftin çocuklarının da kendisinden olduğu DNA testi ile ortaya çıkan Cengiz Koraltan (55), olaydan sonra evini taşıdığı sırada bir grubun saldırısına uğradı. Yasak aşk skandalı bir televizyon kanalında yer alan Koraltan'ın, burada kendisini tanıyan kişiler tarafından darbedilmiş olabileceği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ferdi K., iki çocuk annesi eşi Esra K.'nın (27) evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucu Genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine K. çiftinin çocuklarına yapılan DNA testinde babalarının komşu Karoltan olduğu ortaya çıktı. Kuyucak'ta yaşayan Koraltan programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi. İddiaya göre Cengiz Koraltan, bugün saat 15.00 sularında Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada, iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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